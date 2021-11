Villacís lamenta que Nacho Cano abandone Hortaleza porque iba a generar "ingresos" para "invertir" en políticas sociales

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha lamentado este miércoles que Nacho Cano abandone su proyecto en Hortaleza porque iba a generar "ingresos" al Ayuntamiento para "invertir" en políticas sociales, aunque "se alegra" de que se quede en Madrid.

"No he hablado con Nacho Cano, pero me imagino los motivos. Ahora en el Consistorio nos quedamos con el solar vacío, que tiene afectación cultural y que no podemos dedicar a un colegio como ya hemos explicado varias veces", ha asegurado Villacís a los medios de comunicación tras la inauguración del primer centro en España para atender a mujeres sin hogar víctimas de violencia de género.

En este sentido, ha señalado que este espacio llevaba décadas vacío y que el proyecto del artista "les iba a generar una serie de ingresos" que iban a utilizar para políticas sociales, "como el centro que han presentado hoy".

"Dejamos de tener una atracción cultural, que no iba a estar en el centro como están las demás. Me parece una perdida, pero me alegro que se vaya a Ifema y se quede en Madrid", ha concluido la vicealcaldesa.

