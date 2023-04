Villacís recuerda a Almeida que dijo que CS no era de fiar cuando fichó a Garrido y que entonces no había pacto con PP

"Todo el mundo es libre de estar donde quiera estar", insiste sobre las salidas de CS



MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y candidata de Cs a la Alcaldía, Begoña Villacís, ha recordado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que cuando su partido fichó a Ángel Garrido dijo que "Ciudadanos no era de fiar y entonces no había pacto de gobierno" con el Partido Popular como el que hay ahora.

"Hace cuatro años cuando me presenté tuve la oportunidad de fichar hasta a cuatro personas del Partido Popular que se me ofrecieron. Esa fue mi decisión. El que yo tome mis decisiones haciendo la política que quiero hacer no debe condicionar esto", ha aseverado tras presentar los nombres de la lista de su candidatura de cara a las elecciones del próximo 28 de mayo.

Así, ha subrayado que entonces no había pacto de gobierno con el PP y en esta ocasión sí lo tienen. "Todo el mundo es libre de estar donde quiera estar. También lo digo", ha señalado.

En cuanto a la marcha de varios ediles de la formación a menos de un mes de los comicios, la líder naranja en Madrid ha señalado que no va a gastar "ni un minuto en pensar en eso al quitarle energía".

"Este país es libre y yo soy profundamente liberal. Cada uno tiene el derecho de hacer lo que le dé la gana. La anterior hubo gente que se fue y otros que sumaron", ha reseñado.