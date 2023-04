Almeida responde a Villacís que CS fichó a Garrido cuando estaba "en las listas del PP al Parlamento Europeo"

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha respondido este martes a la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que cuando CS fichó al expresidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido, estaba "en las listas del PP al Parlamento Europeo".

"En aquel momento, ficharon a una persona que estaba en listas del PP al Parlamento Europeo; no ficharon a una persona que se había dado de baja. Estaba afiliada al PP y estaba en las listas al Parlamento Europeo porque en ese momento había manifestado su conformidad expresa para ir en listas con el PP", ha explicado antes los periodistas desde el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Así se ha expresado después de que la también candidata de Cs a la Alcaldía, Begoña Villacís, haya recordado que cuando su partido fichó a Ángel Garrido dijo que "Ciudadanos no era de fiar y entonces no había pacto de gobierno" con el Partido Popular como el que hay ahora.

"Hace cuatro años cuando me presenté tuve la oportunidad de fichar hasta a cuatro personas del Partido Popular que se me ofrecieron. Esa fue mi decisión. El que yo tome mis decisiones haciendo la política que quiero hacer no debe condicionar esto", ha lanzado tras presentar los nombres de la lista de su candidatura de cara a las elecciones del próximo 28 de mayo.