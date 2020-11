Villacís reitera que "no está sobre la mesa" confinar Madrid

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha reiterado este martes que "no está sobre la mesa" confinar la capital ni la Comunidad de Madrid, al tiempo que ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "rehusar de sus obligaciones".

"Ahora se trata de ver lo que está funcionando. Algo se estará haciendo bien en Madrid", ha defendido la vicealcaldesa tras presentar una nueva campaña de apoyo a la hostelería de la capital.

Para Begoña Villacís, cada comunidad autónoma "hace lo que puede" debido a la "ausencia de un plan nacional director" así como a no contar "con un Macron, una Merkel".

"El vicepresidente Aguado no ha hablado de confinamiento total, no está sobre la mesa. La Comunidad mejora en datos, pero no sabes cuánto tiempo va a durar... En Cataluña han cerrado bares y restaurantes, pero los datos están empeorando", ha explicado, para apostar por "tejer alianzas".