Villacís reprocha al PP que el presunto espionaje demuestra "potencial de corrupción" en Cibeles

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, ha reprochado este viernes a su socio de Gobierno municipal, el PP, que el presunto espionaje a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, con fondos de las arcas públicas, demuestra "potencial de corrupción" en el Consistorio.

"Me preocupan dos preguntas. ¿Qué hubiese pasado si esto no sale en los medios? Que jamás lo hubiéramos sabido. ¿Qué pasaría si el detective hubiera dicho sí? Este Ayuntamiento tenía potencial de corrupción; desde aquí se podían haber utilizado recursos para investigar a Ayuso. Si no hemos caído en esas prácticas es porque un detective ha dicho que no", ha trasladado durante su intervención en el hemiciclo.

Por todo ello, Villacís ve "obligado llegar hasta las últimas de las averiguaciones". Además, ha puesto el foco en el hecho de que la presencia y el voto favorable de los 'naranjas' ayuda a que salgan adelante las comisiones de investigación "a diferencia de la Comunidad de Madrid".

"Quiero poner el acento en que en la Comunidad, las comisiones no salen adelante, aquí sí. La regeneración no es una cosa que se pone de moda un día, y al otro se pasa. Yo también respeto la presunción de inocencia, pero quiero llegar hasta el último de los rincones para garantizar a todos los madrileños que este Ayuntamiento está limpio de toda mancha, sospecha, y que no se ha delinquido", ha expresado.

Además, ha calificado esta sesión plenaria extraordinaria de "inoportuna" porque "no se ha hecho ninguna averiguación". "No tiene sentido. No hemos escuchado a nadie que tuviera que dar explicación. No sé muy bien qué estamos valorando. Repetimos el Pleno del otro día", ha finalizado.