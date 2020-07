Villacís ve "absolutamente inaceptable" que el Gobierno quiera quitar el dinero que pertenece a los madrileños

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, criticado que el Gobierno de la espalda a los ayuntamiento con su planteamiento sobre el superávit y quite el dinero que en el caso de la ciudad pertenece a los madrileños por pagar sus impuestos, algo que ha tachado de "absolutamente inaceptable".

Así lo ha señalado Villacís al ser preguntada por la decisión del Gobierno de permitir a los ayuntamientos gastar parte del superávit para inyectar 5.000 millones a la economía.

"El superávit del Ayuntamiento no es del Ayuntamiento", ha insistido la vicealcaldesa madrileña reseñando que se tiene que devolver a los madrileños porque son los que han pagado los impuestos. "Y se tiene que traducir en atención social que ahora se necesita, trasladar a los ciudadanos para la limpieza, desinfección y las nuevas medidas del Covid y a las empresas y autónomos a través de planes de estímulo comercial", ha dicho.

"Los ayuntamientos estamos sufriendo mucho en la pandemia porque somos las instituciones más ágiles para abordar un sinfín de problemas. El Gobierno no solo no es sensible a los ayuntamientos, sino que nos da la espalda y nos quiere quitar el dinero de todos los madrileños. Me parece absolutamente inaceptable", ha apostillado.