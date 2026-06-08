La Virgen madrileña acoge a León XIV y Madrid le agradece "el 'break' ante tanta tensión"

Decenas de personas esperan la llegada del Papa León XIV a la Catedral de Santa María de la Almudena, a 8 de junio de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena, ha acogido al Papa León XIV en su catedral y la ciudad le ha respondido agradeciendo su mensaje de paz y acogida, "el break ante tanta tensión".

Cientos de fieles han desafiado las altas temperaturas. Ni los 34 grados, ni la ausencia de sombras, ni esperas de hasta 4 horas bajo el sol han podido con las ganas de ver de cerca a León XIV.

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