La visita del Papa ocasionará afecciones importantes al tráfico en Cibeles y Lima desde el 25 y Almeida pide teletrabajo

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, presenta en la antesala del Pleno del Palacio de Cibeles la imagen institucional que lucirá la capital durante la próxima visita oficial del papa León XIV, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). El proy - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La visita del Papa León XIV entre los días 6 y 9 de junio a la ciudad de Madrid supondrá "afecciones importantes" al tráfico tanto en el entorno de la Plaza de Cibeles como Plaza de Lima desde el próximo 25 de mayo, motivo por el que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido a las empresas que instauren el teletrabajo del 3 al 9 de junio.

Almeida ha detallado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de los dispositivos de seguridad, emergencias y movilidad con motivo de la visita del Papa. Arropado por la vicealcaldesa, Inma Sanz, y el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, Almeida no ha obviado que se trata de un "acontecimiento histórico" de una "magnitud prácticamente sin precedentes".

Las afecciones en la ciudad no se limitarán a los cuatro días de visita del Papa sino también a los diez anteriores y a los dos posteriores. El Consistorio ofrecerá gratuidad en los autobuses de EMT Madrid mientras que autorizarán la circulación de todos los taxis los días 6 y 7.