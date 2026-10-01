La Vivienda monopoliza el Pleno de este jueves en la Asamblea marcado por Maricarmen, la acampada y los reales decretos

Decenas de personas durante la asamblea informativa en la Puerta del Sol - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Vivienda monopolizará el Pleno de este jueves en la Asamblea de Madrid marcado por el desahucio de Maricarmen, de 87 años, la pasada semana que ha derivado en un estallido social con una acampada en la Puerta del Sol que ha causado un nuevo choque entre Delegación del Gobierno, Ayuntamiento y Comunidad, además del impulso de dos reales decretos cuya convalidación votará el Congreso el viernes.

De hecho, el lunes la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ironizaba con que "por fin se aceptaba el pleno monográfico de vivienda" que varias formaciones han ido pidiendo, sin éxito, a lo largo de la legislatura.

La semana comenzaba con la reunión mediada por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo en la que se alcanzaba un acuerdo para que Maricarmen pudiera finalmente volver a su casa, lo que no ha significado que la acampada se haya disuelto y continúa reclamando medidas ambiciosas ante la crisis habitacional.

En este sentido, Sumar presionaba al PSOE para aprobar en el Consejo de Ministros el 'Decreto Maricarmen' --que incluía medidas como los contratos indefinidos o la suspensión de desahucios--. Finalmente el Gobierno sacaba adelante dos decretos --como ya hizo anteriormente con la vivienda-- que incluyen además de medidas reclamadas por Sumar bonificaciones fiscales.

Mientras desde PSOE-M y Más Madrid se han reivindicado los decretos y se ha llamado a que los apoyen los Grupos Parlamentarios del Congreso, desde la Comunidad han afirmado que si salen adelante alquilar una casa en España va a ser "misión imposible". Desde Vox se afirmaba el lunes que ninguna política de vivienda sería efectiva sin control de fronteras.

LA ACAMPADA

El otro punto de choque ha sido la acampada en la Puerta del Sol. La Comunidad mandó este martes un requerimiento a Delegación de que desalojara antes de este jueves --daba un plazo de 48 horas-- arguyendo la defensa de la Real Casa de Correos como Bien de Interés Cultural, el comercio y el turismo. El alcalde, por su parte, vallará el Oso y el Madroño que han sido "vandalizados" y mandará a Martín e Interior un documento con "adoquines en tiendas de campaña y grandes cuchillos".

En cambio, el delegado ha exigido al Ejecutivo autonómico "respeto al derecho fundamental de reunión", en el mismo sentido que Más Madrid, que ha pedido protección ante las "amenazas" a los acampados, mientras que PSOE ha ironizado con que quieran que se disuelva cuando "el primer día decían que era contra el Gobierno de Sánchez".

EL PLENO

La vivienda atravesará la sesión desde su inicio en la sesión de control a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Donde toda la oposición preguntará por distintos ángulos de este problema. PP preguntará por la recuperación tras el incendio de la Sierra Oeste.

La "crisis de la vivienda actual" también será pregunta en el turno de las dirigidas a los consejeros junto a temas como la compra del inmueble de la calle General Martínez Campos, Invest In Madrid, la conferencia sectorial de Educación, las listas de espera del Hospital Ramón y Cajal o las medidas de apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad.

A continuación se debatirá el Proyecto de Ley que modifica la ley reguladora de las Actuaciones Inspectoras y de la Potestad Sancionadora en Materia de Depósito de Fianzas de Arrendamiento de la Comunidad de Madrid. Actualiza una norma de 1997 que incluye, entre otros, las cantidades en pesetas, hace alusión al extinto Ivima y hace alusión a normas ya derogadas. Se tramitará --y previsiblemente aprobará por la absoluta del PP-- por lectura única.

ENMIENDAS A LA TOTALIDAD

Luego será el turno de las enmiendas a la totalidad presentadas por la izquierda contra dos Proyectos de Ley de la Comunidad: el de la Abogacía General (PSOE) y el de la ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región --conocida como Líder-- (Más Madrid). Ambas serán rechazadas, previsiblemente, por la absoluta del PP.

La de la Abogacía General busca, según el Ejecutivo regional, modernizar la organización y el funcionamiento de los servicios jurídicos autonómicos. Entre otros, establece que el Abogado General deberá pertenecer al Cuerpo de Letrados regional y acreditar, al menos diez años de experiencia profesional. Además actualiza la organización interna de la Abogacía General y crea una Secretaría Técnica.

En el caso de la ley LIDER desde el Gobierno se defiende su necesidad por la agilización del desarrollo urbanístico, la facilitación de la construcción de vivienda y la reducción de plazos en tramitación de planes urbanísticos.

Esta norma ha sido contestada desde la izquierda y también desde una plataforma vecinal. Desde Más Madrid y PSOE han apuntado a que esta norma podría invadir la autonomía local.

LEY DE MÁS MADRID Y COMISIÓN DE MADRID NETWORK

También se debatirá la toma en consideración de la Proposición de Ley (PL) de Más Madrid en la que plantean modificar la forma de medir la lista de espera y que recoja todo el recorrido del paciente y que el deterioro de las mismas implique más presupuesto de encadernarse dos trimestres consecutivos de aumento.

Esta propuesta se enmarca en la polémica tras conocerse que se cambió en el Hospital Ramón y Cajal la prioridad de 57 pacientes para mejorar el balance de sus listas de espera. Esto fue denunciado por el cirujano Alberto Martos, contra quien ha cargado la Comunidad acusándole de ser él quien manipuló estos casos.

También llega a Pleno el escrito de oposición del PSOE a la creación de una comisión para investigar la gestión, concesión, seguimiento y recuperación de préstamos otorgados en el convenio suscrito entre la Comunidad y Madrid Network.

Desde el PSOE se ha incidido en reiteradas ocasiones en que esta entidad debe "más de 70 millones de euros" a la Comunidad a pesar de que "sigue recibiendo subvenciones públicas año tras año". Por su parte, la Comunidad ha asegurado en reiteradas ocasiones que ha exigido "las cuotas impagadas" a Madrid Network y que ha cumplido "religiosamente sus obligaciones".

ATENCIÓN SANITARIA A MIGRANTES, LISTAS DE ESPERA Y RAYO VALLECANO

En el turno de las comparecencias, dos estarán dirigidas a la consejera de Sanidad, Fátima Matute, y otra al consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Mariano de Paco.

En el caso de las de Sanidad, Matute será interpelada por el PSOE por las listas de espera sanitaria, probablemente enfocándose en el caso del Hospital Ramón y Cajal. Por su parte, Vox requerirá información sobre la asistencia sanitaria pública que se brinda a "inmigrantes ilegales" en la Comunidad de Madrid.

En abril de este año, ante una pregunta sobre este tema a Ayuso esta acusó a Vox de tratar "como escoria" a los inmigrantes y precisaba que este colectivo "pues sufrir enfermedades, patologías que acaben con su vida".

En el caso de De Paco informará a petición propia sobre la situación actual del Estadio de Vallecas. En julio la Comunidad suspendía la concesión por una auditoría que había encontrado deficiencias graves en seguridad, salubridad, protección contra incendios, instalaciones eléctricas y mantenimientos.

Era este mes de septiembre cuando una segunda auditoría afirmaba que ahora sí estaba en condiciones. De Paco señalaba hace dos semanas que confiaba en que pudiera volver a acoger un partido el 10 de octubre, cuando el Rayo recibe al Athletic.

En el turno de las Proposiciones No de Ley se debatirán una del PSOE en la que se reclama a la Comunidad una negociación urgente con el profesorado para mejorar sus condiciones y otra de Más Madrid sobre asesoramiento jurídico a afectados por la suspensión de su derecho al voto por la 'ley de nietos'.