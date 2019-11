Vox se ausenta de nuevo de una reunión con Reyero sobre el Pacto de Estado contra la Violencia de Género

Publicado 22/11/2019 15:06:08 CET

El consejero valora "negativamente" la ausencia de Vox

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha sido el único grupo parlamentario que se ha ausentado este viernes de la reunión con el consejero de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, en la que ha informado sobre el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

En declaraciones a los periodistas tras la reunión, el consejero ha indicado que apuesta por "la unidad" en la lucha contra la violencia machista y todos los grupos que han acudido a dicha convocatoria están de acuerdo en ello.

"Nuestro objetivo es transmitir la mayor transparencia a cerca del Pacto de Estado contra la violencia de género. Recibimos un dinero por parte del Estado y nos hemos reunido con los partidos para que conozcan en qué situación está el pacto", ha expuesto.

Sobre que Vox no haya acudido a la cita, Reyero ha señalado que es problema del grupo que no haya querido acudir pero que valora "negativamente que Vox se desmarque de la violencia machista" cuando es "una lacra que afecta a todos". "Tenemos que ir de la mano y que alguien ponga en cuestión la violencia machista me parece lamentable", ha afeado a este partido.

No es la primera vez que el partido liderado por Santiago Abascal da 'plantón' al consejero. Hace tan solo dos días Reyero tuvo que desconvocar la reunión entre todos los grupos parlamentarios del Pacto sobre Menores Extranjeros No Acompañados porque Vox no acudió.

Fuentes de Vox han señalado a Europa Press que no han acudido a la reunión porque "no está en el consenso a favor de la ley contra la violencia de género, que rompe el principio de igualdad entre hombres y mujeres y estigmatiza al varón".

"La violencia contra la mujer no se combate regando de dinero público asociaciones privadas de marcado contenido ideológico ni con campañas propagandísticas que criminalicen al varón, sino educando en la familia y en la escuela en el respeto al ser humano y a su intrínseca dignidad", han sostenido.