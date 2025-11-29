Vox critica "la mafia socialista" y "la estafa continua" del PP en su tercera jornada de 'Madrid Sur en Pie'

La portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, atiende a los medios de comunicación, durante la manifestación contra las Zonas de Bajas Emisiones, a 22 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha criticado "la mafia socialista" y "la estafa continua" del PP durante la tercera jornada de la campaña 'Madrid Sur en Pie' en Alcorcón este sábado.

"Basta de mentiras, de gobiernos mafiosos, de expoliar a todos los españoles para luego tener los servicios públicos completamente abandonados, de repartir inseguridad por toda España, de gastarse el dinero público en prostitutas y en cocaína", ha denunciado Moñino en relación al ingreso en prisión del exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.

En referencia su alusión a que Vox se encuentra "en los barrios, con los vecinos", la portavoz ha criticado a la "ultraizquierda cursi" que llama "fascistas" a quienes exigen seguridad en sus barrios y al Partido Popular, a quienes, considera, "el sur de Madrid les parece ordinario y aburrido".

En este sentido la izquierda, Pérez Moñino ha acusado "a la ultraizquierda de Más Madrid de haber entregado los barrios a la delincuencia y ahora mandar dirigentes a reconocer la inseguridad que genera un narcopiso en una zona durante años han negado cualquier problema".

"Cómo estarán en las encuestas para hacer semejante papelón ahora", ha subrayado, y les ha advertido que "como señalen ahora a sus delincuentes, a sus traficantes y a sus okupas ¿quién les va a votar ya en los barrios?".

Respecto al PP, Pérez Moñino ha hecho referencia al mote interno que el Partido Popular de Ayuso ha atribuido a Vox: "la derecha poligonera" y ha añadido que "lo que para ellos es insulto, para Vox "es bandera". "Los clasistas se ríen del polígono porque nunca han pisado uno", ha zanjado.

Este encuentro ha tenido lugar tras una semana marcada "por nuevos casos de inseguridad en las calles" (un ataque yihadista en Vallecas) y por la encarcelación del ex secretario de organización del Partido Socialista, ha concluido Moñino.