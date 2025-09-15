Vox dice que el delegado debería estar "a disposición judicial" por permitir el "terrorismo callejero" en La Vuelta

La portavoz de VOX en la Asamblea, Isabel Pérez-Moñino, interviene durante el segundo día del Debate sobre el Estado de la Región, en la Asamblea de Madrid. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha asegurado que el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, debería estar "a disposición judicial" por permitir el "terrorismo callejero" de las manifestaciones propalestinas que derivaron este domingo en la suspensión de la última etapa de La Vuelta a España.

"El Gobierno es el responsable directo de que terroristas callejeros tomaran ayer las calles de Madrid e impidieran que la vuelta terminara, poniendo en peligro no sólo la vida de los deportistas sino de las familias que se acercaron al evento", ha espetado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este lunes en la Cámara de Vallecas.

Este domingo manifestantes invadieron varias zonas del recorrido de la etapa final en el marco de las protestas propalestinas. Agentes antidisturbios de Madrid realizaron cargas policiales ante el lanzamiento de vallas de contención y botellas en la meta. La noche se saldó con dos detenidos y 22 agentes heridos.

Para Moñino lo que se buscó con estas "protestas protegidas" por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era "mandar un mensaje de terror al pueblo español" porque el Ejecutivo central quiere "amedrentar mandando un mensaje de lo que son capaces de hacer".

"Para ello lanzaron al miserable del delegado del Gobierno en Madrid que ayer no sólo no condenó los hechos sino que aplaudió que se lesionara a policías", ha cargado Moñino ante la defensa del delegado del dispositivo desplegado durante las protestas.

Preguntada por si cree que deberían emprenderse acciones legales, ha indicado que su partido estudiará "todas las vías judiciales y todas las vías penales pertinentes" ante un delegado que se permite "el lujo de bloquear una manifestación pacífica de vecinos que alzaron la voz la semana pasada en Hortaleza por la violación", pero no "reprime" las de ayer.

"Lo único que podemos hacer hoy es calificar de miserable al delegado del Gobierno por sus declaraciones y por no haber protegido la Vuelta ciclista y por no haber protegido a los agentes de la Policía Nacional que ayer fueron lesionados", ha proseguido Pérez Moñino.

Para la portavoz de Vox el Francisco Martín cometió una "dejación de funciones" además de "incitar al odio y la violencia desde un sillón público". Considera que debería pasar a disposición judicial "por sus actuaciones totalmente deleznables, por perseguir a unos, al pueblo español, que se alza contra el Gobierno y por permitir que otros, que terroristas callejeros que boicotean un evento deportivo como es La Vuelta ciclista, puedan hacer lo que hicieron ayer y lanzar esa imagen" de España.