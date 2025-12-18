Vox dice que "noticias" tras la dimisión de su responsable nacional de redes muestran "el nerviosismo del bipartidismo"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, durante el debate de los Presupuestos de 2026, en la Asamblea de Madrid, a 18 de diciembre de 2025, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid debate este jueves y viernes, 18 y 19 de diciem - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid y portavoz nacional de Agenda España, Isabel Pérez Moñino, ha afirmado que las "noticias" tras la dimisión del jefe de redes del partido, Javier Esteban Bejarano, por una denuncia por una presunta denuncia por agresión sexual muestran "el nerviosismo del bipartidismo".

"En cuanto a las noticias que están saliendo en relación al responsable de redes de Vox, pues no acreditan otra cosa más que el nerviosismo del bipartidismo, incluso de medios y periodistas", ha trasladado Moñino en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de la Asamblea mientras se debaten los Presupuestos regionales de 2026.

Moñino ha afirmado que desde Vox han puesto "distintas querellas por estas informaciones" que ha augurado que "dejarán de ser noticia a partir del lunes una vez acabe la campaña electoral de Extremadura".

Esteban ha dejado su puesto en la formación y ha pedido su baja como militante tras hacerse pública la denuncia por "agresión sexual" presentada contra él por un menor de 16 años que colaboraba con la organización juvenil Revuelta, según ha informado él mismo a través de 'X'.

En la denuncia, adelantada por 'El Mundo', se habla de comentarios sexuales y tocamientos "libidinosos" sin consentimiento. La presunta víctima, que ahora tiene 18 años, se ha animado a acudir a la Policía cuando Esteban ha dejado de ser dirigente de Revuelta y, por tanto, su jefe como militante y colaborador de la organización juveni, según expresa.

Esteban era uno de los cinco miembros de la Junta Directiva de la asociación, ideológicamente afín a Vox, pero se marchó junto al asesor de Vox en Bruselas Arturo Villarroya tras denunciar "irregularidades" en la gestión de donaciones para los afectados por la dana captadas por Revuelta. Los otros tres dirigentes de la organización juvenil --Jaime Hernández, Pablo González Gasca y Santiago Aneiros-- han asegurado que su gestión ha sido "limpia" y acusan a Vox de "inventarse" estas acusaciones para tomar el control de Revuelta.

Moñino ha afirmado que "es curioso que nunca se hable de Vox y que ahora salgan todos en tromba a atacar a un partido político que lo único que ha hecho es exigir responsabilidad y exigir transparencia". "Es decir, nosotros hemos actuado con diligencia, ya le he contestado en relación a la dimisión del responsable de redes de Vox", ha rematado.