Archivo - Contenedores de basura, a 10 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Arantxa Cabello, ha avanzado este martes que su formación pondrá a disposición de los madrileños modelos de recurso para impugnar la liquidación de la tasa de residuos correspondiente a 2026, una iniciativa que la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, ha tachado de "absoluta irresponsabilidad".

Ha sido durante el Pleno de Cibeles, donde Cabello ha reclamado al Gobierno municipal un "ejercicio de transparencia" para facilitar a los contribuyentes información sobre los plazos y procedimientos para recurrir el tributo ante los tribunales.

"Les informo a todos los madrileños de que, desde el 30 de noviembre hasta el 30 de diciembre, tienen la posibilidad de recurrir el tasazo de residuos y su recibo", ha trasladado la portavoz de Vox, quien ha avanzado que su formación facilitará la documentación necesaria para presentar los recursos.

Cabello ha cuestionado además las rebajas fiscales de las que presume el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida en medio de la "cuesta de noviembre" que afrontan los madrileños, coincidiendo el periodo voluntario de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y de la tasa de residuos.

"Yo supongo que no se atreverán hoy a decirles a los madrileños que les están bajando los impuestos, porque el palo que les meten a los madrileños en su cuenta en el mes de noviembre es antológico", ha espetado.

VOX RECLAMA AL PP UN COMPROMISO ELECTORAL

En clave electoral, Cabello ha aprovechado su intervención para reclamar a Hidalgo, como miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PP, que promueva una modificación legislativa para eliminar la obligatoriedad de la tasa de residuos si los 'populares' llegan al Gobierno de España.

"Es posible, Dios quiera, que haya cambio de Gobierno y que su partido tenga la posibilidad de promover una modificación legislativa de manera inmediata para quitar la obligatoriedad de la tasa de residuos. Señora Hidalgo, ¿qué va a hacer? ¿Va a solicitar quitar esa obligatoriedad?", ha interpelado.

En respuesta, Hidalgo ha esgrimido los programas electorales de ambas formaciones para reivindicar que es precisamente el PP el que recoge este compromiso.

"En el programa electoral del Partido Popular va exactamente lo que usted ha dicho y que nosotros llevamos trabajando y diciendo en múltiples ocasiones, eliminar la obligatoriedad para los ayuntamientos de imponer la tasa de residuos. Señora Cabello, en su programa electoral no va lo mismo, ¿eh?", ha replicado.

La delegada también ha defendido las rebajas fiscales acometidas por el Gobierno municipal al contraponer el tipo del IBI del 0,51% que se encontraron al llegar al Gobierno con el 0,4% previsto para 2027. "Eso supone que hemos bajado el IBI, señora Cabello, ¿sí o no? Es tan fácil como decir que hemos pasado del 0,51 al 0,4", ha reivindicado.

"NO CONFUNDA USTED A LOS CONTRIBUYENTES MADRILEÑOS"

Hidalgo ha insistido en que el Ayuntamiento siempre se ha manifestado en contra de la imposición de la tasa de residuos, si bien ha subrayado que tiene la obligación de cumplir la normativa mientras permanezca en vigor.

Asimismo, ha defendido que el Consistorio ya ofrece información detallada sobre los recursos que pueden interponer los madrileños, tanto en las notificaciones individuales y colectivas como en el Portal del Contribuyente y a través de la Agencia Tributaria Madrid.

"No confunda usted a los contribuyentes madrileños", ha reclamado a Cabello, al tiempo que ha recurrido a la actuación de Vox en otros municipios. En concreto, ha puesto como ejemplo San Vicente del Raspeig (Alicante), donde, según ha señalado, Vox ostenta la Concejalía de Hacienda.

"Hemos investigado todo y lo que han hecho ha sido buzonear explicando la tasa. Lo que no han hecho en ningún momento es hacer lo que usted ha dicho ahí, que de forma masiva va a instar a los ciudadanos a que recurran. Eso no lo han hecho en San Vicente del Raspeig, ni lo han hecho en Valladolid ni lo han hecho en Valencia", ha reprochado.

La delegada ha pedido a la portavoz de Vox que sea "responsable" y ha defendido el procedimiento establecido para la presentación de recursos. "Hay un procedimiento absolutamente riguroso que hace que las cosas tengan que ser de una forma ordenada y no porque usted se ponga ahí a decir que desde su partido va a instar, con un documento que usted se va a inventar, a que los madrileños recurran. Sea rigurosa, señora Cabello", ha zanjado Hidalgo.