Vox pide prudencia ante la acusación de su portavoz en Alcalá: "No vamos a quemar a nadie en la hoguera"

Archivo - El coordinador de Vox de Alcalá de Henares, Víctor Acosta, durante la sesión de constitución del ayuntamiento, a 17 de junio de 2023, en Alcalá de Henares, Madrid (España). Los casi 8.100 ayuntamientos españoles en los que el pasado 28 de mayo - Juan Barbosa - Europa Press - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha apelado a la prudencia ante las informaciones conocidas este lunes sobre una denuncia contra el portavoz en Alcalá de Henares, Víctor Acosta, por presunto acoso sexual, y ha asegurado que en su partido "no van a quemar a nadie en la hoguera".

"Nosotros no somos como la izquierda, no vamos a quemar a nadie en la hoguera sin saber lo que ha pasado. Pedimos prudencia, somos el único partido político que respeta el principio de presunción de inocencia", ha manifestado Moñino durante una entrevista este martes en 'Onda Madrid'.

La portavoz de Vox en la Asamblea ha incidido en que la denuncia contra Acosta "aún no ha sido admitida a trámite" y, de hecho, se ha solicitado más documentación a los querellantes. Pese a todo, ha abogado por respetar la acción judicial y "esperar a ver qué es lo que deciden los tribunales".

Acosta, actualmente portavoz de Vox y segundo teniente de alcalde en Alcalá de Henares, ha sido denunciado por presuntos delitos de acoso laboral, acoso sexual, amenazas y descubrimiento y revelación de secretos, según adelantó en la víspera el portal soydemadrid.com y han confirmado desde el partido a nivel regional en un comunicado.

Vox incidió en su "máximo respeto a la Justicia", al tiempo que subrayaba su "rechazo sin matices" ante cualquier conducta de "acoso, abuso, amenaza o utilización ilícita de información que pudiera quedar acreditada". En esta misma línea, rechaza también "juicios paralelos" y la instrumentalización del caso en su contra.