Vox sitúa huelga general como "último servicio" de sindicatos a Sánchez y dice que "se les va a acabar el chollo"

La portavoz de VOX en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha denunciado que la huelga general de este miércoles es el "último servicio político" de los sindicatos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de las elecciones tras "ocho años callados"; y les ha advertido de que "se les va a acabar el chollo".

En declaraciones a la prensa desde Alcalá de Guadaira, en Sevilla, Moñino ha cargado contra la "hipocresía" y "desvergüenza" de los sindicatos convocantes de la huelga general, a los que ha acusado de instrumentalizar el parón laboral para respaldar a Sánchez. "Es el último servicio político que estos parásitos sindicales quieren prestarle a Pedro Sánchez", ha dicho.

A su entender de Vox, los principales sindicatos españoles han permanecido "callados" durante los ocho años de Gobierno de Sánchez mientras los trabajadores "perdían poder adquisitivo y se disparaba el coste de la vivienda". Sin embargo, a poco más de dos semanas de las elecciones han animado a salir a la calle "contra la oposición" y con la vivienda "como excusa".

Por otro lado, Moñino ha condenado la "violencia, amenazas o coacciones" de los piquetes informativos contra los trabajadores que han querido acudir a sus puestos de trabajo esta mañana. Así, ha lamentado que, tras años "arrodillados al Gobierno", hoy los sindicatos se "pongan muy bravos intimidando a los trabajadores".

"Los sindicatos son enemigos de los trabajadores. Lo único que hacen es salir a las calles para defender sus privilegios y para defender al Gobierno que garantiza sus privilegios", ha remachado la portavoz madrileña de Vox, que advierte que con la llegada de su partido al poder, a los sindicatos "se les va a acabar el chollo".