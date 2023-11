Vox tacha de "absolutismo" la ley para modificar 15 normas y el PP defiende que "cumplen los procedimientos"

La izquierda critica a Ayuso por hablar de dictadura de Sánchez y registrar estas "reformas por la puerta de atrás"



MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha tachado la proposición de ley para modificar 15 leyes registrada el viernes por el PP de "absolutismo" y los 'populares' han defendido que "cumplen los procedimientos" en contraposición al candidato del PSOE a la investidura, Pedro Sánchez.

Lo han señalado ambos partidos en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid después de que este viernes el PP registrara por vía de urgencia una proposición de ley para modificar quince leyes entre las que se encuentran la Ley del Suelo, la Ley de Cámara de Cuentas o la de Radio Televisión Madrid.

La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, a preguntado si la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, criticaría que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, llevara una reforma como esta.

"Yo creo que la señora Ayuso aquí quizás ha equivocado la mayoría absoluta con el absolutismo y por eso además lo introduce hoy porque es un día en el que tenemos que estar en las cuestiones nacionales", ha deslizado.

Entiende que hay muchas cosas que deberían "ser debatidas en la Cámara" y que al no hacerse se "arrebata un derecho fundamental" de los diputados para debatir sobre estos temas. "Aunque tenga mayoría absoluta no puede ignorar a los diputados y no puede cercenar el debate en el Pleno", ha lanzado.

PP DEFIENDE LA LEY Y EL PROCEDIMIENTO

Ante esta comparación con Sánchez, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha remarcado que la diferencia es "enorme" porque en el Ejecutivo central hay medidas que se hacen "saltándose la Constitución y todos los procedimientos".

Ha citado entre ellos la amnistía pactada con ERC y Junts, que decía que era "inconstitucional" y ahora "no lo es". "Saltarse todos los procedimientos, intentar aglutinar todos los poderes del Estado en una misma persona, eso es dictatorial. Eso es un totalitarismo y eso es lo que no se puede hacer", ha espetado.

Considera "totalmente opuesto a ello" una ley que busca la "simplificación administrativa" y que se debatirá y aprobará en la Cámara con las "mayorías que correspondan". Además, ha destacado que hay parte de ella que es la "homologación al Estado" y que se busca atajar cuestiones como el déficit de profesionales sanitarios para el que se elimina el requisito de nacionalidad.

"Tenemos quince leyes que se tocan aquí para poder agilizar la administración y como digo va a ser un debate que se sustancie en el parlamento regional y que en donde todo el mundo va a poder expresarse y votar y hacer las enmiendas que correspondan", ha asegurado.

LA IZQUIERDA CRITICA LA LEY Y LA FORMA DE TRAMITARLA

Por su parte, desde la izquierda --PSOE y Más Madrid-- han censurado la ley y la forma de tramitarla. El portavoz de los socialistas, Juan Lobato, ha acusado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de calificar de "dictadura" la situación nacional el jueves y el viernes registrar esta a norma que va "contra la fiscalización, la transparencia y los derechos consolidados del colectivo LGTBI".

"Esto es colar por la puerta de atrás el desmantelamiento de la Cámara de Cuentas o la posibilidad de un Telemadrid plural", ha añadido Lobato. Ante ello ha anunciado que se reunirán con los colectivos a los que afectan estas leyes para armar la "defensa" de las mismas, ejercerán su oposición "dialéctica" en la Asamblea y recurrirán a la vía judicial tanto por "el fondo" como por "la forma" de tramitación.

Por su parte, la líder de Más Madrid, Mónica García, ha alertado de que la ley incluye el "asalto definitivo" a Telemadrid, modifica la fiscalización de la Cámara de Cuentas y afecta al Consejo de Transparencia por el que la oposición "consigue más información de la que da la Comunidad".

"También hacen una modificación del suelo, que supongo es para lo de siempre, para volver a liberalizar suelo y que sea para los de siempre. En definitiva, la dictadura por la puerta atrás, la presidenta que ha hablado de las dictaduras por la puerta atrás, lo que nos ha colado son 15 modificaciones legislativas todas por procedimiento de urgencia y algunas de lectura única", ha rematado.