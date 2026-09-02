La 'vuelta al cole' arranca en Madrid el lunes con 1.200 profesores más, 278,8 millones en becas y bajada de ratios

Archivo - Un grupo de niños corre durante la novena edición de 'La Vuelta al Cole', a 20 de octubre de 2023, en Leganés, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid comienza el curso escolar 2026/27 el 7 de septiembre con 1.200 profesores y maestros más, 278,8 millones de euros en becas y ayudas al estudio y bajada de ratios que alcanza ya a todos los cursos de segundo ciclo de Infantil y Educación Secundaria Obligatoria, y sigue avanzando en Primaria.

Así lo ha destacado este miércoles la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, durante la presentación tras el Consejo de Gobierno del informe con los datos más destacados del nuevo año académico que empieza la próxima semana. En total, ha subrayado que este año la región tendrá un total de 1.251.281 alumnos y con 94,5% de las familias madrileños que han escolarizado a sus hijos en el centro elegido como primera opción.

Además, el 80,3% de los matriculados cursarán sus estudios en centros sostenidos con fondos públicos. Este año los colegios públicos e institutos contarán con 68.899 profesores y maestros, 1.280 más que el pasado curso.

A esta cifra hay que sumar otros 26.603 de la concertada, por lo que el número total en centros sostenidos con fondos públicos alcanza los 95.502. A todos ellos se sumarán, específicamente para este curso 2026/27, otros 673 docentes que supondrán una inversión de más de 32,3 millones de euros aprobada hoy por el Consejo de Gobierno.

Estos maestros y profesores reforzarán durante el año académico las plantillas de los colegios e institutos públicos para ayudar a los alumnos con necesidades especiales y mejorar aspectos como la comprensión lectora, el aprendizaje de las matemáticas o el cuidado de la salud mental.

ACUERDO CON LOS SINDICATOS

Además, la Comunidad de Madrid continúa desarrollando todos los términos del acuerdo alcanzado el pasado año con los representantes de las organizaciones sindicales en la Mesa Sectorial de Educación, que estará vigente hasta 2028.

Para ello se incorporan este curso 275 nuevos maestros y 300 puestos de Personal de Administración y Servicio (PAS), tal y como se recoge en el documento firmado con CCOO, UGT, CSIF y ANPE, con el fin de reducir la carga burocrática de los docentes.

En cuanto a becas y ayudas educativas la inversión alcanza los 278,8 millones, un 6,4% más que el pasado 2025/26. Concretamente se destinarán 68 millones a las de comedor; 67,4 a Educación Infantil; 43,5 a Bachillerato; 30,6 a Formación Profesional; 15 a Segunda Oportunidad; 53 al programa de préstamo de libros ACCEDE y 1,3 millones a las de transporte, apertura de los comedores en periodos no lectivos y desayunos.

Este curso, por primera vez, la matrícula será gratis para los alumnos que accedan a los estudios de Grado Superior de Formación Profesional con una nota media de nueve, diez o matrícula de honor.

Además, los que alcancen unas calificaciones de siete u ocho dispondrán de una bonificación del 50%, de forma que sólo tendrán que pagar 200 euros. La eliminación del pago de tasas busca premiar el esfuerzo académico y reforzar la equidad en el acceso a la formación.

BAJADAS DE RATIO Y NUEVOS CEIPSOS

El Gobierno regional continúa aplicando su plan de bajada de ratios, ya vigente en los tres cursos del segundo ciclo de Infantil (de 25 a 20 alumnos) y que este año alcanza a toda la Educación Secundaria Obligatoria (de 30 a 25 escolares por clase).

Esta medida sigue avanzando también en la etapa de Primaria, que en 2026/27 tendrá ya 20 niños por curso en 1º y 2º. También se incrementan los colegios que imparten los dos primeros cursos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), medida que comenzó el pasado año con 52 centros autorizados y a la que se suman otros 49, hasta superar el centenar (101).

Esta iniciativa pionera, que se implanta de manera progresiva, tiene como objetivos proteger a la infancia y a la preadolescencia, combatir el fracaso escolar y el abandono de los estudios, mejorar el rendimiento de los alumnos, su descanso y hábitos de alimentación.

Zarzalejo ha destacado asimismo la continuidad del Plan de Refuerzo de las Matemáticas, que se puso en marcha el pasado curso en 1.200 centros educativos sostenidos con fondos públicos y del que ya se han beneficiado 500.000 alumnos.

Entre otras medidas, este plan incluye sesiones diarias de diez minutos dedicados a la práctica del cálculo mental en las aulas de Infantil y Primaria o las guías adaptadas a las distintas edades y etapas que el Gobierno regional ha puesto a disposición de todos los centros educativos para facilitar el repaso continuado de esta materia.

Por otra parte, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades lanzará ya este año su propio programa de auxiliares de conversación este curso "tras rechazar el Ministerio de Educación su solicitud para participar en la convocatoria estatal, como ha venido haciendo el Ejecutivo madrileño en los últimos 20 años", ha señalado.

Así dará continuidad a una iniciativa considerada como uno de los pilares fundamentales del proyecto bilingüe de la Comunidad de Madrid, en el que el curso pasado invirtió 28 millones de euros para sufragar la actividad de estos auxiliares en más de 800 centros educativos.

MÁS ALUMNOS EN FORMACIÓN PROFESIONAL

Por etapas, destaca un curso más el crecimiento de la Formación Profesional con un total de 192.590 alumnos, un 2,2% más que el pasado curso. Estos estudios ofrecen 168 títulos repartidos en 22 familias que se imparten en 178 centros públicos y que abarcan todo tipo de ciclos formativos, algunos de los cuales tiene un 100% de inserción laboral.

En cuanto al primer ciclo de Infantil, los 89.067 niños matriculados suponen una tasa histórica de escolarización del 57,8%. Este es el octavo curso en el que esta escolarización es totalmente gratuita en los centros sostenidos con fondos públicos, y además el 94,3% de las familias con alumnos de 0 a 3 años cuentan con ayudas públicas para cursar esta etapa, también en escuelas privadas a través de las becas de Infantil.

Por su parte, las Escuelas Oficiales de Idiomas refuerzan este año su oferta de español como lengua extranjera sumando dos nuevos centros, los de Valdezarza y Móstoles, y se crean nuevos cursos de actualización, perfeccionamiento y especialización (APE) orientados a fines académicos y profesionales.

Y un curso más la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades seguirá colaborando con los ayuntamientos de la región para mejorar la atención a sus alumnos. De este modo, destinará 57 millones a garantizar el funcionamiento de Escueles Infantiles y Casas de Niños de titularidad municipal, destinará otros 1,5 millones para más de 70 ayuntamientos que escolarizan en sus centros públicos a alumnos procedentes de otros municipios o financiará con 4,8 millones los programas de actividades extraescolares, apertura en días no lectivos y Patios Abiertos.

En cuanto a las fechas más destacadas de este inicio de curso escolar, las escuelas infantiles y los alumnos de 2º ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Especial y los Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música de Educación Primaria comenzarán el lunes 7 de septiembre.

Un día después volverán a las aulas los de ESO, Bachillerato, Formación Profesional, Conservatorios Profesionales de Música y de Danza, Escuelas Oficiales de Idiomas y centros Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música y de Educación Secundaria.