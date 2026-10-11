Ya es Navidad en Madrid, o casi, con la instalación de las luces y 900.000 euros más de presupuesto

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MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Madrid se prepara ya para las Navidades --a dos meses vista y con unas temperaturas que aún recuerdan a la primavera-- y lo hace con el arranque de la instalación en algunos barrios de las luces led para apostar, un año más, por el ahorro energético y la disminución de la contaminación lumínica en unas fiestas que contarán con 900.000 euros más de presupuesto.

El Ayuntamiento de Madrid dio luz verde meses atrás al nuevo acuerdo marco para la instalación, conservación y desmontaje del alumbrado navideño, con un plazo de ejecución de doce meses prorrogables por otros tantos y un valor estimado de 7 millones de euros para 2026.

El acuerdo está dividido en dos lotes: uno para todos los elementos a instalar en el interior a la M-30 y los arcos y abetos del exterior de la vía de circunvalación y otro para las cadenetas y cerezos luminosos de la zona exterior a la M-30.

La iluminación navideña continuará siendo respetuosa con la sostenibilidad ambiental ya que todo el alumbrado será tipo led y se priorizará un mayor ahorro energético y la disminución de la contaminación lumínica en los nuevos diseños. Además, como en los últimos años, el acuerdo establece que el gasto derivado del consumo energético será asumido por la empresa adjudicataria.

El acuerdo marco contempla seguir potenciando el uso de cadenetas de color cálido en la zona centro y en los viales más representativos de la ciudad. Y de nuevo se fomentará la rotación de los diseños actuales por diversas zonas de la ciudad en diferentes años en pos de la reutilización. Además el adjudicatario deberá transformar en elementos de iluminación navideña las propuestas ganadoras de las nuevas ediciones del concurso escolar de dibujo convocado por el Ayuntamiento.

El acuerdo marco, dependiente del Área de Obras y Equipamientos, tiene un plazo de ejecución de docemeses prorrogables por otros tantos y un valor estimado para 2026 de 7 millones de euros. Se trata de 900.000 euros más que la inversión realizada en 2025, un incremento "que se hace necesario para poder dar respuesta a las demandas ciudadanas que solicitan ampliar la iluminación navideña a más espacios de la ciudad, así como para hacer frente al incremento de los costes de la mano de obra, los materiales de fabricación, los carburantes y la energía", explicaba el Ayuntamiento.

Además las luces navideñas son un revulsivo para el comercio, la hostelería y el turismo: durante la campaña de Navidad 2025-2026, desde el día del encendido hasta el día de Reyes, se generó un retorno estimado de 4.109,4 millones de euros en la ciudad de Madrid, con un gasto diario medio de 89,3 millones de euros, según el informe realizado por la Dirección General de Economía del Consistorio.