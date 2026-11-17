Imagen de recurso de la consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo. - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha sacado pecho de la subida del 11,2% del Presupuesto de su Consejería para 2027 y ha puesto en el centro tanto la bajada de las ratios como la incorporación de los nuevos docentes.

Así lo ha trasladado en la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea, donde ha acudido a desgranar las cuentas de su departamento, que ascienden a los 7.740,3 millones, 780,7 más que en el ejercicio anterior, el 23,5% del total de las cuentas públicas de la Comunidad de Madrid para este periodo.

La consejera ha destacado que en el próximo ejercicio continuará la bajada de ratios de alumnos en las aulas, una vez completada en el segundo ciclo de Infantil y en la ESO, ampliando esta medida a 3º de Primaria el próximo curso con una reducción de 25 a 20 escolares por clase, y la incorporación de cerca de 1.000 nuevos docentes a la enseñanza pública.

También se marca un récord en becas y ayudas al estudio, con 283,8 millones (10,6%) y un incremento significativo especialmente en el programa ACCEDE de préstamo gratuito de libros, del que este curso ya se benefician las familias de más de 520.000 alumnos madrileños.

Educación Infantil, Primaria y Especial recibirán 1.509,9 millones, 130,4 más que este año, con una subida del 9,5%, mientras que Secundaria y Formación Profesional crecen hasta los 1.702,9 millones, 174,5 millones más que en 2026 (11,4%). Las escuelas infantiles de gestión directa tendrán 104,3 millones (7,8%), mientras que la inversión en los de gestión indirecta aumenta un 14% en 2027.

Y en lo referente a universidades, el acuerdo alcanzado con los rectores de los seis centros públicos madrileños a principios de este año se materializa con 180,5 millones de euros adicionales, que elevan el presupuesto destinado a este capítulo hasta los 1.420,1 millones (14,6%), el mayor de su historia.

El Gobierno madrileño también incrementa el próximo año, concretamente un 9,2%, su presupuesto en I+D, con 16,6 millones adicionales, y el objetivo de reforzar la atracción de talento en este campo, la innovación y la transferencia de conocimiento a la sociedad.

También elevará un 19,4% la cuantía económica destinada a la construcción, ampliación y mejora de infraestructuras educativas, llegando a los 136,4 millones (19,4%). Esta cantidad, además de mantener las actuaciones de construcción y ampliación de instalaciones educativas, permitirá el arranque del plan para mejorar la climatización y accesibilidad de los centros públicos, en el que el Ejecutivo autonómico invertirá 1.240 millones los próximos 10 años.

VOX RECLAMA INVERSIÓN Y NO "GASTO IMPRODUCTIVO"

Por ha intervenido el diputado José Antonio Fúster, quien ha afirmado que "no basta con aumentar el gasto para mejorar" y ha reclamado "inversión, no gasto improductivo". "Para distinguir una cosa de otra, la pregunta sería qué van a aprender mejor los alumnos madrileños", ha planteado.

Apuesta el parlamentario por empezar a "modular lo que gastan las autonomías en función de su eficacia" y ha asegurado que la Comunidad de Madrid "hace política con los Presupuestos en vez de con las leyes".

En esta línea, ha destacado que de los 780 millones de euros adicionales, alrededor del 93% se concentra en personal y transferencias corrientes. Es por ello que ha cuestionado que los nuevos recursos vayan acompañados de objetivos de aprendizaje y una comprobación rigurosa de su efecto.

"Mientras el presupuesto general de la Consejería crece un 11,22%, el programa 322O, como usted ha dicho, y que lleva por nombre Calidad de la Enseñanza, apenas crece un 1,94%. Dispone de 50 millones frente a los casi 63 millones presupuestados en 2023. 2023 es un 20,6% menos", ha reprochado el diputado de Vox.

PSOE CREE QUE NO ES NI SUFICIENTE Y ATIENDE A LAS NECESIDADES

Por el PSOE ha intervenido Esteban Álvarez ha señalado que para poder entender un Presupuesto hay que hacerse dos preguntas: si es suficiente para atender a las necesidades y cómo se distribuye.

Así, ha destacado que a pesar del crecimiento del PIB desde 2009 la Comunidad destina una "porción menor de su riqueza" a la Educación y ha cifrado en 1.450 millones de euros adicionales los que harían falta para equiparar el "esfuerzo" al que se aplicaba hace 18 años.

Considera, además, que no es ni suficiente ni se orienta a los retos del sector. Entre las cuestiones que deberían atajar estas Cuentas ha citado las retribuciones del profesorado --cuya pérdida de poder adquisitivo ha cifrado entre el 13,1 y el 14,4% desde 2009--, la inversión en infraestructuras --que es "la mitad" que en 2009-- o la climatización de los colegios, cuyo plan anunciado por el Ejecutivo regional no cuenta con una partida 'ad hoc'.

En cuanto a la política universitaria, el parlamentario Horacio Díaz ha comenzado criticando que la consejera no se siente a negociar con el comité de huelga.

Ha destacado que este año empieza la universidad la generación nacida en 2008 con una "paradoja", que Madrid es "más rica, es mucho más poblada y tiene más recursos que cuando ellos nacieron", pero se ofrece una universidad "con menos financiación" que en 2009, pasando del 0,57% al 0,38%. Ha cifrado en 230 los millones anuales necesarios para actualizar a 2027 la financiación de 2009 y 1.640 para recuperar la pérdida acumulada.

MM SEÑALA QUE NO DAN "RESPUESTA" A LA HUELGA

La diputada de Más Madrid María Pastor, por su parte, ha afirmado que las Cuentas no dan "respuesta" a las exigencias de las huelgas educativas que incluyen a todas las etapas preuniversitarias. Ha citado la bajada de horas lectivas, el menor número de alumnos por aulas, los "salarios dignos", las "plantillas suficientes" o la climatización. Ha acusado a Zarzalejo de comportarse "como una soberbia y tratar de criminalizar un conflicto legítimo y pacífico".

Ha destacado que el aumento del 11,2% se reparte en dos áreas principalmente. La primera es la de personal, que sube 385 millones, de los que casi 165 responde al aumento de salario de los funcionarios públicos aprobado por el Gobierno de España (4,5%). El otro área que concentra el aumento son los conciertos, que suben 135 millones de euros, de los que "casi un 10% son 168 unidades concertadas nuevas".

Es por ello que entiende que el incremento no da respuesta a "lo que pasa en la Educación", en las infraestructuras, en los apoyos o en medidas a las que se comprometieron como la pareja educativa o la climatización. La parte de universidades ha sido desarrollada por la diputada Alicia Torija, quien ha destacado que entre 2008 y 2024 Madrid es "la única comunidad autónoma" en la que ha caído el gasto público por estudiante universitario de 6.425 a 6.184 euros mientras "otras comunidades han recuperado y aumentado su esfuerzo".

Además, ha cuestionado que el aumento de 20 a 25 millones para las infraestructuras universitarias --de los seis centros públicos-- puedan hacer frente a sus deficiencias. "Y hay edificios universitarios que no superan las inspecciones técnicas, instalaciones deterioradas y techos que ya se han derrumbado. Señora consejera, ¿qué está esperando? ¿A quién uno de esos techos se derrumbe sobre alguien?", ha cuestionado.