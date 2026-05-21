Zarzalejo y trabajadoras de escuelas infantiles se reúnen este jueves tras más de un mes de huelga indefinida

Decenas de personas durante una concentración de docentes de escuelas infantiles frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, a 6 de mayo de 2026, en Madrid (España). La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles ha convocado una concentra - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, y la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles se reunirán este jueves, a las 16.30 horas, tras más de un mes de huelga indefinida en la región.

Fue el 7 de abril cuando las profesionales del sector arrancaron las movilizaciones para reclamar mejoras salariales, bajada de ratios, la pareja educativa y el reconocimiento de su categoría profesional. En los últimos días habían avisado de que "no iban a volver las aulas" hasta mejorar sus condiciones laborales.

Durante esas semanas, las trabajadoras se habían concentrado frente a los centros educativos que visitaba Zarzalejo. En un acto, la consejera se acercó a un grupo de profesionales para asegurarles que estaba "trabajando" en las reivindicaciones que habían planteado dentro de sus "competencias".

"Cuando acabe de reunirme con ellos, yo me siento con vosotros para informaros y explicaros lo que hay encima de la mesa. Y si vosotros estáis de acuerdo con eso o no. Pero dejadme por favor acabar de trabajar en vuestras reivindicaciones con el sector que está sentado en las mesas", pidió.

Asimismo, en una comparecencia en la Asamblea de Madrid, acusó a la izquierda de provocar una huelga indefinida "devastadora" en las escuelas infantiles con "mentiras y aprovechándose de ellas sin ninguna razón objetiva". Las trabajadoras, presentes en el hemiciclo, clamaron "dignidad" para el primer ciclo y fueron expulsadas de la tribuna de invitados.

Tras recibir la propuesta de una reunión, la portavoz de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, Rosa Marín, aseguró a Europa Press que era "un logro" de la huelga indefinida y que esperaban una propuesta para mejorar sus condiciones laborales.

CONFLICTO LABORAL Y PETICIÓN AL MINISTERIO

Por su parte, Zarzalejo recalcó este miércoles desde la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, que la huelga indefinida en las escuelas infantiles es un "conflicto laboral" que debe solucionarse entre sindicatos y empresas.

La máxima responsable de la educación madrileña avanzó que informará a las profesionales de las escuelas infantiles sobre los encuentros que ha mantenido con sindicatos y empresas del sector durante las últimas seis semanas.

En este sentido, defendió que el Gobierno regional fue el primero en reunirse con las trabajadoras el pasado 25 de marzo en un encuentro donde "escucharon" sus reivindicaciones. Preguntada por si espera que se desconvoque la huelga indefinida, la consejera de señaló que las posturas que tienen que acercarse son las de los sindicatos representativos y la patronal que firmó el convenio colectivo hace un año.

"En ese convenio es donde se reflejan las tablas salariales de estas trabajadoras, que es su principal reivindicación, además de unas tablas salariales que reflejan salarios que son desigualitarios, que son diferentes para las mismas funciones. Pero esa desigualdad no la he establecido ni tampoco la aplica la Comunidad de Madrid", insistió.

ZARZALEJO SEÑALA AL MINISTERIO

Asimismo, Zarzalejo recordó que la competencia para bajar ratios es "exclusiva" del Ejecutivo central desde el año 2020. "Hemos solicitado dos veces una reunión con la ministra de Educación (Milagros Tolón), que es la que tiene la competencia especialmente para las bajadas de ratio. No hemos obtenido respuesta", lamentó.

Sobre la gestión directa de la Comunidad de Madrid, remarcó que las educadoras y maestras tienen unos salarios "muy superiores a los que refleja el convenio colectivo". Añadió que todas las escuelas infantiles de la región cuentan con la pareja educativa.

CONCENTRACIÓN ANTES DE LA REUNIÓN

Antes del encuentro, la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles ha convocado a las profesionales a realizar una concentración, a las 16 horas, frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades para "apoyar la primera reunión de negociación".

"Después de seis semanas mostrando su fuerza en las calles, esperamos obtener ya una solución para poder volver a las aulas. Las criaturas y las familias están deseando volver a la normalidad", han subrayado las trabajadoras.