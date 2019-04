Carlos Ghosn comparecerá el 11 de abril ante la prensa, por primera vez tras su liberación

Actualizado 03/04/2019 14:51:15 CET

TOKIO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Renault, Nissan y Mitsubishi, Carlos Ghosn, comparecerá el próximo 11 de abril ante la prensa, en lo que será la primera aparición mediática desde que fuera puesto en libertad bajo fianza el pasado 6 de marzo.

Así lo han confirmado a DPA desde la oficina de su abogado Junichiro Hironaka, después de que el directivo supuestamente lo anunciara en Twitter, a través de una cuenta de reciente creación bajo la denominación @carlosghosn.

"Me estoy preparando para decir la verdad sobre lo que está pasando. Rueda de prensa el jueves 11 de abril", explica el tuit de la supuesta cuenta del ex responsable de la alianza automovilística Renault-Nissan-Mitsubishi.

I'm getting ready to tell the truth about what's happening. Press conference on Thursday, April 11.