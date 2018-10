La marca Volkswagen aumentará un 10% sus ventas en España en 2018 y rozará las 100.000 unidades

Publicado 20/02/2018 18:49:02 CET

Los concesionarios de la compañía cerraron 2017 con una rentabilidad del 2,2% y llegarán al 2,5% en 2018

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La firma automovilística Volkswagen aumentará un 10% sus ventas en 2018 en España, en comparación con el año pasado, cuando matriculó 89.602 unidades, por lo que podría superar las 98.000 unidades, según ha asegurado la directora general de Volkswagen España, Laura Ros, en la presentación del nuevo T-Roc en Madrid.

"Solamente con el lanzamiento de los todocaminos, en el caso del T-Roc a año completo y del Tiguan Allspace, que el año pasado solo tuvimos tres meses a la venta, nos van a dar un 10% de crecimiento más", ha afirmado Ros.

La directiva ha subrayado que este año el crecimiento del mercado, que rondará el 5%, vendrá impulsado por parte de los todocaminos, mientras que el segmento donde se sitúa el Golf, el compacto, se mantendrá "estable", frente a la caída registrada el año pasado.

"En el segmento particular los todocaminos ya están por encima del 40% y lo que estamos viendo es que en el segmento de las flotas, donde hasta ahora no eran muy afines a los todocaminos, las empresas ya están demandando este tipo de vehículos para sus empleados, con lo cual a nivel particular podemos estar cerca del techo pero a nivel 'rent a car' y de empresas seguimos viendo crecimientos", ha señalado Ros.

En el caso de las berlinas, Laura Ros ha destacado que la unión del Passat y el Arteon sitúa a la compañía líder en el segmento. Además, el Passat Variant también es líder en el mercado de los familiares, según Ros.

"Las berlinas se están quedando más para un uso de empresa y de representación, para los clientes que priman más el confort", ha señalado Ros recordando que hace diez años este segmento suponía un 10% del total del mercado y actualmente apenas alcanza la mitad.

CONCESIONARIOS

Por su parte, la directora general de Volswagen en España ha destacado que los concesionarios de la compañía han cerrado el 2017 con una rentabilidad sobre facturación de cerca del 2,2%, lo que los sitúa por encima de la media del sector, que está cerca del 1,8%.

Ros ha señalado que el crecimiento de la rentabilidad de los concesionarios se trata de uno de los "objetivos estratégicos" de la firma y las previsiones para este año son seguir el crecimiento, hasta situar la rentabilidad casi en el 2,5%, gracias, en parte, al incremento del volumen de ventas.

"Hay que hacerlo bien en todas las áreas de negocio y trabajar muy bien en el área de venta y posventa, donde tuvimos un crecimiento del 5% el año pasado en facturación de recambios y mano de obra de taller, que es una señal que se está reactivando el uso del vehículo conforme la economía mejora", ha asegurado Ros.

En cuanto al vehículo de ocasión, la marca comercializó en 2017 unas 23.000 unidades de estos automóviles y espera vender hasta 25.000 unidades este año. Además, Ros ha destacado que están creciendo las ventas de los vehículos usados de menos de siete años de antigüedad.