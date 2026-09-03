Audi y bp unen tecnología y competición para afrontar la nueva era de la Fórmula 1 - BP

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Audi y bp han reforzado su alianza tecnológica con motivo de la llegada de la marca alemana como constructor a la Fórmula 1 en 2026, una colaboración centrada en el desarrollo de la nueva unidad de potencia y del combustible que impulsará al Audi Revolut F1 Team.

La asociación, que comenzó en 2022, varios años antes del debut de Audi en la competición, ha permitido a los equipos de ingeniería de ambas compañías trabajar conjuntamente desde las primeras fases del proyecto. El objetivo es optimizar el rendimiento, la eficiencia y la fiabilidad de la unidad de potencia y responder a las nuevas exigencias técnicas y de sostenibilidad establecidas por la FIA para esta temporada.

En este marco, bp ha desarrollado 'bp Ultimate Racing', un combustible diseñado específicamente para la unidad de potencia de Audi. Su desarrollo se ha realizado conjuntamente con los ingenieros de la firma automovilística para encontrar una formulación capaz de combinar altas prestaciones con los nuevos requisitos medioambientales de la Fórmula 1.

El proceso de desarrollo ha implicado la evaluación de 70 componentes potenciales, 400 combustibles piloto y 200 formulaciones, que fueron probadas en la unidad de potencia de Audi con el objetivo de identificar la combinación óptima de rendimiento, eficiencia y fiabilidad. Además, bp suministró 240.000 litros de combustible de prueba a las instalaciones de Audi en Neuburg (Alemania), donde se realizaron ensayos de resistencia y rendimiento.

DE LA FÓRMULA 1 A LOS CONDUCTORES

Con la temporada 2026 ya en marcha, bp suministra el combustible de competición al Audi Revolut F1 Team y presta asistencia técnica durante cada Gran Premio a través de un laboratorio móvil y de especialistas presentes en los circuitos.

Uno de los principales objetivos de la alianza es trasladar los conocimientos obtenidos en competición al desarrollo de productos destinados a los vehículos de carretera.

Los avances logrados durante la creación de bp Ultimate Racing servirán para impulsar futuras innovaciones en los combustibles bp Ultimate. El mismo equipo de especialistas del Centro Tecnológico de bp que trabaja en el combustible de competición participa también en el desarrollo de los combustibles comerciales, facilitando la transferencia de tecnología y conocimiento desde los circuitos hasta los vehículos de uso diario.

En España, bp cuenta con más de 2.000 empleados y una red de más de 700 estaciones de servicio. La compañía también está desarrollando, junto a Iberdrola, una red de recarga rápida a través de Iberdrola | bp pulse, que ya supera los 2.000 puntos de carga operativos en España.

Asimismo, bp ha invertido más de 1.000 millones de dólares durante la última década en su refinería de Castellón, que produce alrededor de 600.000 litros de combustible por hora y coprocesa más de 100.000 toneladas de combustibles renovables. La compañía también prevé poner en funcionamiento durante 2026, junto con Iberdrola, una planta de hidrógeno verde de 25 MW en Castellón, un proyecto que permitirá evitar aproximadamente 23.000 toneladas de CO2 al año.