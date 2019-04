Harley-Davidson reduce un 27% su beneficio trimestral, hasta 114 millones

Actualizado 23/04/2019 14:54:02 CET

MILWAUKEE (ESTADOS UNIDOS), 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El fabricante estadounidense de motocicletas Harley-Davidson contabilizó un beneficio neto de 128 millones de dólares (114 millones de euros al cambio actual) en los tres primeros meses del año, un 26,8% menos que en el mismo periodo de 2018, según datos publicados por la empresa.

La facturación de la firma de Milwaukee, en el Estado de Wisconsin, se situó en 1.196 millones de dólares (1.063 millones de euros) hasta marzo, lo que representa un descenso del 12,3% respecto a los ingresos del primer trimestre del pasado año.

"Estamos actuando con agilidad y disciplina para aprovechar la rapidez en la que se mueven los mercados globales", afirmó el presidente y consejero delegado de la corporación, Matt Levatich, al mismo tiempo que destacó el crecimiento de la cuota de mercado de la compañía en Estados Unidos en el primer trimestre del año.

A pesar de ese incremento en la cuota respeto a la competencia, las ventas en EE.UU. retrocedieron un 4,2%, más que el 3,8% que descendieron en todo el mundo o del 0,6% que retrocedieron en la zona EMEA (Europa, Oriente Medio y África).

En este sentido, el presidente Donald Trump ha amenazado a través de un mensaje publicado en Twitter con responder a los aranceles del 31% que habría impuesto la Unión Europea y que habrían supuesto el traslado de la producción al extranjero para atajar la imposición de aranceles. "Es algo muy injusto para los Estados Unidos y daremos una respuesta", ha dicho.

“Harley Davidson has struggled with Tariffs with the EU, currently paying 31%. They’ve had to move production overseas to try and offset some of that Tariff that they’ve been hit with which will rise to 66% in June of 2021.” @MariaBartiromo So unfair to U.S. We will Reciprocate!