España remite el informe sobre el 'dieselgate' español a la justicia alemana

Los afectados españoles se unen a la mayor demanda contra Volkswagen, con más de 400.000 afectados en toda Europa

El magistrado juez del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha firmado el envío definitivo del caso 'dieselgate' a la justicia alemana, después de que se hayan desestimado las apelaciones contra esta decisión.

Según el escrito, el juez remite a la Fiscalía de Braunschweig (Alemania) la totalidad de las actuaciones y piezas separadas en formato digital, sin perjuicio de su posterior envío material, de ser necesario o solicitarse por la citada Fiscalía, lo que supone dar vía libre al envío de las diligencias que el juez ya decidió el pasado 28 de noviembre pasado, según explica la Agrupación de Afectados por Volkswagen.

A su vez, esta asociación se ha unido esta mañana "a la mayor demanda de consumidores presentada en Europa contra una compañía privada". Los más de 3.000 afectados españoles que han decidido demandar unen de este modo sus fuerzas a los más de 400.000 perjudicados por Volkswagen agrupados en Alemania en la mayor demanda contra la compañía automovilística.

Se prevé que la primera vista se dé en junio de 2019, momento hasta el cual los afectados españoles podrán seguir uniéndose a esa demanda colectiva. En este sentido, desde la Agrupación insisten en que, a pesar de haber accedido a la modificación del software --que ha sido la solución planteada por Volkswagen--, los afectados siguen teniendo derecho a una indemnización.

"Nos gustaría que quedara muy claro que, aunque el dueño de un vehículo afectado haya accedido a la solución que ha planteado Volkswagen de cambiar el trucaje del software, tienen derecho a una indemnización", aclara el presidente de la Agrupación, Antonio Heredero.

"En España --insiste Heredero-- nos pasamos el día reclamando derechos, pero en este caso, todos los afectados tienen derecho a una indemnización y no entendemos que no la reclamen", por lo que anima a todos esos afectados que aún no se han sumado a la demanda a que reclamen.

Desde la Agrupación también se han mostrado muy críticos con la actitud "aparentemente defensora" del medioambiente de la administración pública, cuando consideran que no se ha tomado ninguna medida ante el 'dieselgate', calificándola de "hipocresía medioambiental".

"Es injusto que una persona por entrar en días de restricción en Madrid con un coche de etiqueta B o C le pongan una multa y una empresa que ha puesto en nuestras calles 700.000 vehículos contaminantes, no se le haya pedido ninguna responsabilidad", denuncia Heredero.

A su vez, ha calificado como "indignante" que las administraciones

"pongan el foco en el cuidado del medio ambiente y se aprueben medidas contra el diesel cuando ni este Gobierno ni el anterior han tomado una sola medida contra el mayor fraude de la historia del automóvil", concluye.