Ni Ferrari ni Fiat: los 'papamóviles' que usará León XIV en su visita a España

Citta Del Vaticano, Italia, italia: IPA85104532 - Vatican City - Italy, May 27, 2026 - MARCO IACOBUCCI / ZUMA PRESS / EUROPA PRESS

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Papa Leon XIV arrancará el próximo sábado su primera visita oficial a España con una agenda que se extenderá durante seis días por Madrid, Barcelona y Canarias. Durante su recorrido por el país, el pontífice se dejará ver en el popular vehículo conocido como 'papamóvil', con el que el jefe de la Iglesia católica se acostumbra a dejarse ver para situarse más cerca de aquellos que quieren saludarle.

El 'papamóvil' es uno de los vehículos más reconocibles del mundo y está diseñado especialmente para los desplazamientos públicos del Papa durante audiencias, viajes y celebraciones multitudinarias. A lo largo de los años ha adoptado distintos modelos y marcas, desde todoterrenos hasta vehículos eléctricos, pero mantiene elementos característicos como una plataforma elevada para que el pontífice pueda saludar a los fieles y sistemas especiales de seguridad.

Tras el atentado contra Juan Pablo II en 1981 cuando estaba saludando a los fieles desde el coche, el 'papamóvil' incorporó cabinas blindadas con cristales antibalas, aunque algunos pontífices recientes han preferido diseños más abiertos y sencillos para acercarse más al público. El vehículo combina así simbolismo religioso, tecnología y medidas de protección en un icono inseparable de la imagen moderna del Vaticano.

NO VENDRÁ EN FERRARI

Por el momento, se desconoce exactamente qué modelos de la flota de vehículos de la Santa Sede utilizará el Papa en sus traslados en España. Sin embargo, se sabe que el pontífice no utilizará un Ferrari, a pesar de que en los últimos días se le ha visto conociendo en primera persona el nuevo Ferrari Luce, el primer modelo 100% eléctrico de la marca italiana, que ha causado un gran debate entre forofos y detractores.

En su visita a España, son muchos los que se preguntan cómo será el 'papamóvil' que utilizará Leon XIV para sus desplazamientos, con la duda sobre si traerá un único modelo desde Ciudad del Vaticano, la residencia oficial de los pontífices, o se trasladará también en otros vehículos.

En 2024 el Vaticano presentó el primer 'papamóvil' totalmente eléctrico de la historia: un Mercedes-Benz Clase G 580 eléctrico diseñado especialmente para Francisco, en línea con su discurso sobre sostenibilidad y cuidado del medio ambiente.

El Papa Francisco eligió un modelo más abierto y sencillo que los utilizados por algunos de sus predecesores, buscando mayor cercanía con la gente durante sus recorridos públicos. Leon XIV ha confiado en el mismo modelo y también quiere mostrar su compromiso con la sostenibilidad.

Y es este modelo del fabricante alemán con el que el pontífice se trasladará por las calles del centro de Madrid, de movilidad 100% eléctrica, lo que le permitirá cumplir además con las normativas de cero emisiones de la capital española.

UNA FURGONETA NEGRA DE VOLKSWAGEN, LA OTRA CARA DE LA MONEDA

El nuevo Papa también ha llamado la atención porque para sus desplazamientos cotidianos en el Vaticano suele elegir una furgoneta híbrida enchufable Volkswagen Multivan e-Hybrid, un modelo amplio y moderno de la marca alemana Volkswagen.

El vehículo, de color azul oscuro y con capacidad para seis pasajeros, sustituye al pequeño Fiat 500L que utilizaba el Papa Francisco y representa un cambio de estilo dentro del Vaticano, más tecnológico, cómodo y sostenible.

La 'multivan' combina un motor de gasolina con uno eléctrico y puede circular varios kilómetros en modo totalmente eléctrico, en línea con la apuesta de la Santa Sede por una movilidad más ecológica. Así, está por ver si el pontífice también se traerá esta 'multivan' desde Italia para trasladarse por España.