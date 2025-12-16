Publicado 16/12/2025 12:24

Un 15% de los conductores recurren a opciones de vehículos sin propiedad, con el renting al alza

Uno de cada cuatro potenciales clientes se plantea el renting de ocasión

Perfil de los conductores de opciones de renting
MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Nueve de cada diez conductores siguen utilizando un vehículo en propiedad para su movilidad diaria, aunque un 15% ya recurre a opciones sin propiedad, especialmente el renting y el alquiler por uso, según el estudio 'Tendencias de movilidad alternativas a la propiedad', elaborado por Coches.net, y presentado este martes junto con la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER).

Entre quienes utilizan vehículos que no son de su propiedad, el renting representa ya el 52% de las opciones elegidas, lo que confirma su consolidación como alternativa real frente a la compra tradicional.

Aunque el renting de vehículo nuevo sigue siendo mayoritario (75%), el renting de ocasión comienza a consolidarse como una alternativa relevante, especialmente entre los usuarios más sensibles al precio. Uno de cada cuatro potenciales clientes optaría por esta modalidad, y el 61% estaría dispuesto a pagar entre 150 y 250 euro al mes, frente al 38% que asumiría cuotas más elevadas para un vehículo nuevo.

Esta tendencia apunta a un mayor protagonismo del renting de ocasión como vía de acceso al renting para nuevos perfiles de usuarios, además de contribuir a una renovación más eficiente del parque móvil.

"Los datos confirman que el renting, se ha consolidado como una alternativa real y accesible para la movilidad de todo tipo de cliente, especialmente en un contexto de transición energética y renovación del parque móvil, haciendo posible el acceso a la tecnología más novedosa", ha apuntado el presidente de AER, José-Martín Castro.

INTERÉS CRECIENTE EN LA SOSTENIBILIDAD

Los usuarios de renting a particulares encuestados pagan de media 338 euros al mes, mientras que los de renting de empresa ascienden a 353 euros al mes. El periodo de contratación predominante es de 4 a 5 años, tanto para particulares (38%) como para empresas (30%), con un uso anual de entre 19.500 y 26.400 kilómetros respectivamente según el tipo de cliente.

Asimismo, a pesar de que la sostenibilidad aparece como un criterio secundario (5% lo prioriza al elegir renting), sí se observa una mayor predisposición hacia tecnologías menos contaminantes en sus preferencias futuras. De esta forma, para renting particular, el híbrido (35%) se convertirá en la opción favorita. En empresa, aunque el diésel sigue liderando, el híbrido (23%) gana tracción.

"El renting es un claro impulsor de la electrificación, con un 14,5% de su parque de vehículos electrificado- unas 145.000 unidades-, y con 4,5% del parque, aproximadamente 45.000 unidades de eléctricos puros", ha señalado Castro.

Los usuarios que se plantean el renting dibujan un modelo ideal basado en contratos de 2 a 3 años, una cuota media de 260 euro al mes, unos 20.000 km anuales, vehículo gasolina y una fórmula todo incluido con mantenimiento y averías y seguro a todo riesgo.

