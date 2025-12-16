Un 15% de los conductores recurren a opciones de vehículos sin propiedad, con el renting al alza

Perfil de los conductores de opciones de renting - COCHES.NET

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Nueve de cada diez conductores siguen utilizando un vehículo en propiedad para su movilidad diaria, aunque un 15% ya recurre a opciones sin propiedad, especialmente el renting y el alquiler por uso, según el estudio 'Tendencias de movilidad alternativas a la propiedad', elaborado por Coches.net, y presentado este martes junto con la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER).

Entre quienes utilizan vehículos que no son de su propiedad, el renting representa ya el 52% de las opciones elegidas, lo que confirma su consolidación como alternativa real frente a la compra tradicional.

Aunque el renting de vehículo nuevo sigue siendo mayoritario (75%), el renting de ocasión comienza a consolidarse como una alternativa relevante, especialmente entre los usuarios más sensibles al precio. Uno de cada cuatro potenciales clientes optaría por esta modalidad, y el 61% estaría dispuesto a pagar entre 150 y 250 euro al mes, frente al 38% que asumiría cuotas más elevadas para un vehículo nuevo.

Esta tendencia apunta a un mayor protagonismo del renting de ocasión como vía de acceso al renting para nuevos perfiles de usuarios, además de contribuir a una renovación más eficiente del parque móvil.

"Los datos confirman que el renting, se ha consolidado como una alternativa real y accesible para la movilidad de todo tipo de cliente, especialmente en un contexto de transición energética y renovación del parque móvil, haciendo posible el acceso a la tecnología más novedosa", ha apuntado el presidente de AER, José-Martín Castro.

INTERÉS CRECIENTE EN LA SOSTENIBILIDAD

Los usuarios de renting a particulares encuestados pagan de media 338 euros al mes, mientras que los de renting de empresa ascienden a 353 euros al mes. El periodo de contratación predominante es de 4 a 5 años, tanto para particulares (38%) como para empresas (30%), con un uso anual de entre 19.500 y 26.400 kilómetros respectivamente según el tipo de cliente.

Asimismo, a pesar de que la sostenibilidad aparece como un criterio secundario (5% lo prioriza al elegir renting), sí se observa una mayor predisposición hacia tecnologías menos contaminantes en sus preferencias futuras. De esta forma, para renting particular, el híbrido (35%) se convertirá en la opción favorita. En empresa, aunque el diésel sigue liderando, el híbrido (23%) gana tracción.

"El renting es un claro impulsor de la electrificación, con un 14,5% de su parque de vehículos electrificado- unas 145.000 unidades-, y con 4,5% del parque, aproximadamente 45.000 unidades de eléctricos puros", ha señalado Castro.

Los usuarios que se plantean el renting dibujan un modelo ideal basado en contratos de 2 a 3 años, una cuota media de 260 euro al mes, unos 20.000 km anuales, vehículo gasolina y una fórmula todo incluido con mantenimiento y averías y seguro a todo riesgo.