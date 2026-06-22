El absentismo en proveedores de automoción alcanza el 8,9% en 2025, por encima de la media

Archivo - Empleados trabajan en la cadena producción en la fábrica de Seat en Martorell - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La tasa de absentismo en el sector de proveedores de automoción alcanzó el 8,9% en 2025, esto es 1,55 puntos por encima de la media anual de la industria, estimada en torno al 7,35%, según el informe 'El eslabón crítico: absentismo, salud laboral y competitividad en la cadena de proveedores de automoción', elaborado por Sernauto y Adecco.

Esta diferencia refleja la especial exposición de una actividad industrial marcada por la presencialidad, la turnicidad, la carga física y la presión operativa.

En términos absolutos, este porcentaje equivale a más de 18.000 trabajadores ausentes al día. Además, el impacto económico directo del absentismo se estima en torno a 720 millones de euros anuales, una cifra que permite dimensionar el alcance del reto para las compañías proveedoras de automoción.

El informe confirma que el incremento del absentismo laboral tiene un impacto directo sobre la productividad, la organización interna y la capacidad operativa de la empresa. También sobre la competitividad de una industria estratégica para la economía española, cuya cadena de valor depende de la coordinación entre múltiples actores industriales.

LA PRESIÓN SE CONCENTRA EN PLANTA, FABRICACIÓN Y ALMACÉN

El análisis refleja una brecha clara por tipo de puesto. En planta, fabricación y almacén, la tasa de absentismo se sitúa en torno al 9,9%, con picos que alcanzan el 15% en algunas operaciones. En oficina y estructuras de soporte, en cambio, baja hasta aproximadamente el 2,7%.

Esta diferencia responde a una mayor exposición de los puestos de planta a factores como la carga física, la repetitividad, los turnos rotativos, la presión operativa y los riesgos ergonómicos. En estos entornos, la ausencia de personas trabajadoras afecta de forma más inmediata a la cobertura de puestos críticos, la reasignación de tareas y la continuidad de determinadas fases del proceso productivo.

Por ello, el absentismo en proveedores de automoción no puede analizarse únicamente como un indicador de recursos humanos. El informe lo sitúa como un termómetro organizativo que refleja problemas de salud física, salud mental, desgaste psicológico, organización del trabajo, liderazgo en planta, papel de los mandos intermedios, clima operativo y contexto social.

Entre los factores que explican el absentismo en el sector, las contingencias comunes aparecen como la causa principal. El 91,7% de las empresas las sitúa con una incidencia media, alta o máxima. Su peso resulta especialmente relevante en una actividad con una elevada presencia de puestos industriales, donde la repetición de bajas tiene un efecto acumulado sobre la planificación diaria, la cobertura de turnos y la organización de los equipos.

El estudio también identifica otros factores asociados. El 39% de las compañías señala los problemas leves de salud sin baja médica con una incidencia media o superior, mientras que entre el 30,55% y el 33,3% reconoce la incidencia de las dificultades de conciliación y las cargas familiares en las ausencias. Estos datos muestran que el absentismo no responde a una causa única, sino a una combinación de factores sanitarios, organizativos y sociales.

La salud mental emerge también como una prioridad para la gestión preventiva. Más del 55% de las empresas declara algún nivel de incidencia de ausencias vinculadas a motivos de salud mental, aunque solo el 27,8% cuenta con planes específicos de salud mental o asesoramiento psicológico. Este desajuste refleja el margen de mejora que todavía existe para anticipar, detectar y acompañar este tipo de situaciones dentro de las organizaciones.

Junto a estas causas directas, el análisis identifica elementos estructurales que agravan el problema, como el envejecimiento de la población trabajadora, el aumento de enfermedades crónicas, las listas de espera sanitarias, la duración creciente de las bajas, las dificultades en los procesos de reincorporación y los problemas de coordinación entre mutuas, INSS y sistema sanitario.