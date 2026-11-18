Accidente de un camión - ENCIERRO BOMBEROS MÁLAGA

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los accidentes laborales de tráfico dejaron 221 fallecidos en España en 2025, entre los que figuran 78 personas que perdieron la vida durante su jornada laboral y 143 en desplazamientos de ida o vuelta del trabajo (in itinere).

Así lo reflejan los datos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), divulgados por Dekra durante la presentación de su informe de seguridad vial de 2026, bajo el título 'La carretera como lugar de trabajo'.

Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) contabilizó provisionalmente 154 siniestros relacionados con trabajos de mantenimiento y conservación de carreteras en 2025. En 26 de estos accidentes los trabajadores se encontraban en la calzada o sus inmediaciones, mientras que en los otros 128 permanecían dentro de sus vehículos.

Las distracciones y la velocidad inadecuada son algunos de los principales factores de riesgo, especialmente en las obras de corta duración. Ante esta situación, Dekra ha destacado la importancia de reforzar la señalización y combinar las medidas de protección con tecnologías capaces de anticipar situaciones peligrosas y reducir las consecuencias de posibles accidentes.

LA FATIGA, PRINCIPAL RIESGO PARA LOS CONDUCTORES PROFESIONALES

La fatiga constituye otro de los principales factores de riesgo para los conductores profesionales. Un estudio publicado por la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) señala que el 60% de los camioneros y el 66% de los conductores de autobuses y autocares encuestados afirmaron conducir habitualmente en condiciones de cansancio.

En este sentido, Dekra insiste en la necesidad de mejorar las condiciones laborales, respetar los tiempos de conducción y descanso y reforzar la formación de los profesionales.

La falta de aparcamientos adecuados también condiciona la seguridad del transporte de mercancías. Según una encuesta recogida en el informe, realizada por Dekra a conductores de distintas nacionalidades, casi dos de cada tres habían tenido que estacionar repetidamente en lugares potencialmente peligrosos, mientras que el 43% dedicaba entre 30 y 60 minutos a buscar una plaza.

La compañía propone ampliar la red de aparcamientos seguros y protegidos para camiones --conocidos como SSTPA--, dotados de iluminación, videovigilancia, accesos controlados y servicios que permitan garantizar un descanso adecuado.