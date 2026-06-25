Acciona, en conversaciones con operadores asiáticos para hacer competitivos sus 'nanocoches' Silence

El presidente y CEO de Acciona, José Manuel Entrecanales Domecq (c), durante la Junta General de Accionistas de Acciona, a 25 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente y consejero delegado de Acciona, José Manuel Entrecanales Domecq, ha reconocido que la firma se encuentra en conversaciones con operadores asiáticos para hacer competitivos sus 'nanocoches' Silence.

En una rueda de prensa posterior a la celebración de la junta de accionistas celebrada este jueves en Madrid, el ejecutivo ha afirmado que hay que aceptar que el sector del vehículo eléctrico "ha evolucionado en los últimos años a una velocidad extraordinaria tecnológicamente y en precios con la presión de los operadores chinos".

"Eso naturalmente está afectando a nuestra compañía y creemos que sería bueno quizá la participación de algún operador chino u asiático que pudiese ayudarnos a convertirlo en una compañía competitiva con unas nuevas tendencias asiáticas en el sector, y estamos en ello", ha señalado.

Sin embargo, Entrecanales no ha especificado si se trataría de una participación mayoritaria o minoritaria. "Tenemos conversaciones con varios potenciales y también con bancos chinos, estamos moviéndonos para ver si podemos dar capacidades y crear una sinergia positiva", ha remarcado.