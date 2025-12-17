Las acciones de Tesla alcanzan su máximo histórico en 448,61 dólares al cierre de Wall Street

Archivo - Fachada de la sede madrileña de Tesla - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Dic.

Las acciones de Tesla han alcanzado a cierre de mercado su máximo histórico de 488,81 dólares en la Bolsa de Nueva York, superando ligeramente su anterior máximo marcado hace 52 semanas en 488,54 dólares, con un incremento del 3,07%.

Esto marca un hito más que significativo para el fabricante de vehículos eléctricos, cuya valoración ya supera los 1,62 billones de dólares (1,38 billones de euros), uniendo su crecimiento con un aumento de la confianza de los inversores tras su continua apuesta de conseguir vehículos de conducción autónoma en los próximos meses.

La salida del consejero delegado Elon Musk de la administración Trump, junto con el intento de la compañía de avivar las ventas ofreciendo versiones más baratas de sus popular modelos --Model Y y Model 3-- los mercados norteamericano y europeo están llamando de nuevo a los inversores a confiar en Tesla.

Tras ver caer sus acciones en abril hasta un 50%, la compañía ha remontado el vuelo un 21% en lo que va de año hasta conseguir un nuevo máximo desde diciembre de 2024.

La compañía dirigida por Elon Musk logró, al cierre del tercer trimestre de este año, un beneficio neto de 1.373 millones de dólares (1.182 millones de euros), lo que supone un descenso del 37% respecto al mismo período del año anterior.

No obstante, las ventas se incrementaron en un 12% interanual, hasta alcanzar una cifra de negocio de 28.095 millones de dólares (24.189 millones de euros). Hasta el tercer trimestre, Tesla alcanzó una cifra récord de ventas de 497.099 vehículos en todo el mundo, un 7,4% más que hace un año.

Este incremento fue fruto del aumento de las compras por parte de los consumidores estadounidenses, que aceleraron las compras de coches eléctricos antes de que expiraran los créditos fiscales federales valorados en 7.500 dólares para vehículos eléctricos que expiró en el mes de septiembre.

Pese a estas advertencias de Musk, con la posibilidad de "trimestres difíciles" después de que desaparezcan los incentivos, la tendencia bursátil parece ser otra, y las acciones de Tesla se han impulsado más de un 10% en el último trimestre del año, a punto de concluir.

LAS VENTAS EN LOS GRANDES MERCADOS EUROPEOS DE TESLA SE DESPLOMAN

La compañía dirigida por Elon Musk, Tesla, ha totalizado 104.642 matriculaciones entre los cinco grandes mercados europeos en los once primeros meses, lo que supone un 24% menos de entregas en términos interanuales de media. Si agrandamos el cálculo a las ventas dentro de la Unión Europea, Tesla ha recortado un 39,2% sus operaciones (últimos datos de ACEA hasta el mes de octubre) con un total de 117.000 unidades vendidas.

La norteamericana solo cuenta con números positivos en España, donde sus ventas han crecido un 5,6% hasta las 14.211 unidades, fruto del éxito de los Model 3 y Model Y como primer y tercer modelo más populares en el mercado eléctrico.

Sin embargo, Tesla lleva sufriendo en lo que va de año importantes caídas en los principales mercados europeos, aunque destaca la reducción a la mitad (-48,4%) de sus operaciones en Alemania con 17.358 matriculaciones y del 32,8% en Francia con 23.518 comercializaciones --donde no opera BYD--.

En el caso de Italia, el recorte de ventas se ha cifrado en el 27,7% hasta el mes de noviembre con 10.328 unidades, mientras que Reino Unido es el lugar donde menos cae Tesla con un desplome del 6% y 39.227 entregas hasta el undécimo mes del año.

UN RÉCORD QUE AVALA LA GESTIÓN DE MUSK

El pasado 7 de noviembre, los accionistas de Tesla aprobaron el paquete salarial para el director ejecutivo Elon Musk --valorado en hasta 1 billón de dólares durante la próxima década (más de 866.000 millones de euros).

La aprobación representó un respaldo a la visión de su consejero delegado Elon Musk de transformar al fabricante de vehículos eléctricos en una potencia de inteligencia artificial y robótica en plena lucha por ser el referente de la electrificación frente al avance de las marcas chinas como BYD.

En detalle, esta operación se firmó a través de 12 objetivos, de los cuales cada uno tiene una serie de premisas financieras y en términos de resultados, que en función del desempeño pueden dar lugar a la concesión de un mayor número acciones del grupo a Elon Musk.

Entre ellas, se encuentran que Tesla tenga un capital valorado en 8,5 billones de dólares (7,35 billones de euros) en comparación con aproximadamente 1 billón de dólares en la actualidad y la venta de 20 millones de vehículos (la compañía fabricó su vehículo número 8 millones en junio) durante la próxima década.