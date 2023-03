ACEA urge a la UE a resolver el veto a los vehículos de combustión y pide "seguridad" para planificar

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) ha urgido a la Unión Europea (UE) a que resuelva el "estancamiento actual" de la legislación relativa a la prohibición de vender vehículos de combustión a partir de 2035 y ha subrayado que la industria del automóvil europea necesita "seguridad" para poder planificar su futuro.

La organización ha señalado en un comunicado que está convencida de que "los objetivos climáticos nacionales y europeos no deben ser cuestionados", si bien ha remarcado que para lograrlos sigue siendo "esencial" la "apertura tecnológica", al tiempo que opinado que Europa necesita conservar su "agilidad" para adaptarse a unas "circunstancias cambiantes".

En ese sentido, los Veintisiete han aplazado sin fecha la aprobación formal del acuerdo para prohibir comercializar vehículos de combustión --incluidos los de gasolina, diésel e híbridos-- a partir de 2035 al constatar que las dudas expresadas por Alemania e Italia podrían poner en riesgo la adopción de la nueva norma.

Una de las condiciones solicitadas por Alemania tiene que ver con que la Comisión Europea presente una propuesta que acompañe a la nueva norma para que los vehículos que funcionen con combustibles sintéticos ('e-fuels') puedan seguir comercializándose más allá de 2035 en la UE.

"La electrificación masiva es una parte importante de la solución en la que todos estamos avanzando, pero no es una panacea", ha señalado el presidente de ACEA y consejero delegado del grupo Renault, Luca de Meo, que también ha opinado que "el enemigo es la energía basada en fósiles, no una tecnología en particular". "Europa es la única que abandonará la neutralidad tecnológica como pilar de su marco regulatorio", ha agregado.

En este contexto, la organización ha hecho hincapié en que la industria del automóvil de la UE está "inequívoca y totalmente comprometida" con la lucha contra el cambio climático y también ha resaltado que está "haciendo todo lo posible" para invertir masivamente en electrificación, desarrollar una cadena de valor, conservar puestos de trabajo y ayudar a la UE a "seguir siendo competitiva".

"ACEA también insta a los responsables políticos a establecer las condiciones marco que son esenciales para una fuerte y rápida adopción en el mercado de automóviles y furgonetas de cero emisiones. Estos incluyen el acceso a las materias primas necesarias y una densa red de infraestructura de carga y reabastecimiento de combustible", ha añadido la entidad.