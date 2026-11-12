Aedive pide activar los 'e-Credits' para mejorar la inversión en infraestructuras de recarga eléctrica - AEDIVE

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive) ha reclamado este jueves la publicación urgente de la Orden Ministerial que desarrolla los créditos de electricidad renovable (conocidos como 'eCredits') para evitar nuevos retrasos y mejorar la puesta en marcha definitiva de puntos de recarga eléctrica en España.

Según ha señalado la patronal en un comunicado, la regulación de los 'eCredits' representa una "oportunidad para impulsar la electrificación del transporte en España y reconocer económicamente la aportación de la electricidad renovable a la descarbonización".

Aedive cree que esta medida ofrecerá mayor certidumbre a los inversores, mejorará la viabilidad económica de los nuevos despliegues y permitirán desarrollar una red de recarga más amplia, competitiva y accesible para los conductores.

No obstante, advierte de que el diseño actual incluye aspectos que pueden limitar el potencial del mecanismo para acelerar el despliegue de puntos de carga y beneficiar al usuario final del vehículo eléctrico. En concreto, Aedive ha trasladado al Gobierno tres propuestas de modificación prioritarias antes de la aprobación definitiva de la norma.

En primer lugar, solicita revisar la ventana horaria que limita la generación de créditos a la electricidad suministrada entre las 10.00 y las 18.00 horas, con el fin de que el sistema contemple otros patrones de consumo, incluida la recarga nocturna, y refleje mejor el uso real de las infraestructuras.

Asimismo, la asociación insta a reconocer adecuadamente las garantías de origen renovable como instrumento para acreditar el consumo de electricidad limpia y a ajustar los parámetros de cálculo que, a su juicio, pueden reducir "injustificadamente" el valor y la eficacia de los créditos.

Como tercer eje, Aedive pide clarificar y revisar el tratamiento otorgado a los puntos de recarga de acceso privado para garantizar la coherencia del mecanismo con el marco normativo vigente y evitar que queden excluidas modalidades que también contribuyen a la electrificación y descarbonización del transporte.