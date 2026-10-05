Airtificial desarrollará una línea automatizada de producción para fabricar vehículos eléctricos en India

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MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Airtificial desarrollará una nueva línea automatizada de producción y pruebas para un proveedor 'Tier 1', con destino a un fabricante de vehículos eléctricos a nivel global localizado en la India, según ha indicado en un comunicado este lunes.

La compañía española entregará, llave en mano, esta tecnología en la fábrica del 'Tier 1' de Bangalore, India, y estará destinada al ensamblaje de barras colectoras laminadas de corriente alterna (AC) y corriente continua (DC).

Tendrá capacidad para producir hasta 10.000 piezas conductoras semanales en los procesos de fabricación de vehículos eléctricos.

DISEÑADO Y FABRICADO POR EL EQUIPO DE AIRTIFICIAL EN CHINA

Con este nuevo contrato, Airtificial ha destacado que "refuerza su posicionamiento en los proyectos de alto valor añadido en automoción", añadiendo que su tecnología le permite diversificar su actividad hacia el sector defensa, en el que tiene puesto el "foco estratégico de crecimiento".

El proyecto será diseñado y fabricado por el equipo de Airtificial en Suzhóu, China, que se encargará tanto de la validación previa de la línea, de su puesta en marcha y última validación en la planta del cliente en India. El inicio de producción (SOP) está previsto para marzo de 2027.

"Esta nueva tecnología automatizará procesos críticos de producción, como la fijación de los espárragos, que son elementos metálicos roscados que se fijan al busbar para permitir la conexión mecánica y eléctrica con otros componentes", ha explicado la compañía.

INTEGRARÁ PRUEBAS DE RESISTENCIA

Asimismo, esta tecnología también integrará pruebas de resistencia, el prensado en caliente de películas aislantes, la manipulación robótica, el recorte, la inspección mediante sistemas de visión artificial, las pruebas de alta tensión (Hi-Pot), el etiquetado y los controles de final de línea. Estas pruebas 'Hi-Pot' permiten comprobar que el componente está correctamente aislado y no presenta fugas eléctricas ni riesgo de fallo.

La instalación contará con cinco estaciones independientes, sistemas automatizados de transporte y transferencia robótica de materiales y tecnologías de control y trazabilidad que permitirán realizar el seguimiento de cada pieza a lo largo de todo el proceso productivo mediante identificación por radiofrecuencia (RFID), códigos QR y números de serie.

Además, incorporará sistemas PLC/HMI con los que los operarios recopilarán los datos de producción, junto con tecnologías de visión artificial para verificar tanto la presencia y el modelo de los componentes como la calidad final de cada conjunto. Estos sistemas controlan y permiten operar la línea automatizada.

Airtificial ha detallado que PLC (Programmable Logic Controller) hace referencia al "cerebro" industrial que coordina máquinas, sensores, robots y procesos; mientras que HMI (Human-Machine Interface) se refiere a la pantalla o interfaz desde la que los operarios supervisan y gestionan la línea. Uno de los elementos críticos del proyecto es el proceso automatizado de fijación de espárragos.

En las pruebas de validación, el sistema fija estas piezas aplicando una fuerza de diez kilonewtons (kN) y ha demostrado una resistencia a la extracción superior a seis kN, frente al mínimo exigido de 1,5 kN. La línea incorporará, además, diferentes controles de calidad integrados durante el proceso, entre ellos la comprobación eléctrica de resistencia, la inspección mediante cámaras, la verificación visual final y las pruebas de alta tensión.

La instalación ha sido diseñada para alcanzar un tiempo de ciclo de 24 segundos, con un objetivo de eficiencia global de los equipos (OEE) cercano al 90%. En su segunda fase, tendrá capacidad para producir hasta 10.000 unidades semanales en dos variantes diferentes para aplicaciones AC y DC.