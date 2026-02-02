Airtificial fabricará furgonetas eléctricas para una compañía estadounidense por 6 millones de euros

Archivo - Sede de Airtificial - AIRTIFICIAL - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Airtificial ha firmado un contrato de 6 millones de euros con un proveedor estadounidense, cuyo cliente final es una compañía de la misma nacionalidad, para la fabricación de furgonetas eléctricas de nueva generación, según ha explicado el grupo este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la división de Intelligent Robots de Airtificial diseñará y fabricará una línea automatizada de ensamblaje de inversores de potencia de motores eléctricos, además de encargarse del ensamblado de las unidades de protocolo y servicio de datos. El sistema dará soporte a la producción de una e-van (furgoneta eléctrica de nueva generación).

El proyecto ha sido diseñado y será construido, ensamblado y validado en la sede de la unidad en Barcelona. Desde estas instalaciones se preparará para su envío a una planta de producción del fabricante final de vehículos estadounidense, ubicada en Europa del Este.

El desarrollo completo de la solución, desde el arranque del proyecto hasta la validación final de la línea, se ejecutará en un plazo de 40 semanas, cumpliendo con un calendario industrial "especialmente exigente".

"Este contrato refleja el nivel de especialización y calidad técnica que hemos alcanzado en automatización avanzada para e-mobility y la confianza que los principales fabricantes finales de vehículos y proveedores directos globales depositan en nuestras capacidades. Además, consolida a España como uno de los polos tecnológicos clave del grupo para el desarrollo de soluciones industriales de alto valor añadido", ha destacado Guillermo Fernández de Peñaranda, consejero delegado de Airtificial.

La solución desarrollada por Airtificial Intelligent Robots incorporará 27 estaciones de trabajo, operará con un tiempo de ciclo de 63 segundos y requerirá únicamente de dos operarios, en un espacio total de treinta metros de largo por siete metros de ancho.

"El diseño responde a criterios de máxima productividad y mínima huella operativa, alineados con los objetivos de competitividad industrial de los clientes de Airtificial", ha resaltado el grupo español.