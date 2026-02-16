Airtificial firma dos contratos de automoción con proveedores de China y EEUU por casi 3 millones

Archivo - Fábrica de Airtificial en Jerez - AIRTIFICIAL - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Airtificial, a través de su división Intelligent Robots, se ha adjudicado dos contratos por un importe conjunto cercano a los tres millones de euros para el diseño y fabricación de dos líneas de automatización industrial para fabricar camiones y autobuses eléctricos e híbridos, ha informado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, los proyectos han sido adjudicados por dos proveedores directos internacionales, con sede en Estados Unidos y China, y se instalarán en las plantas de dos fabricantes finales de vehículos en Alemania y México, respectivamente.

El primer proyecto ha sido adjudicado por un proveedor directo estadounidense y consiste en el diseño y fabricación de una línea automatizada de soldadura por proyección para la unión de componentes metálicos.

Entrando al detalle, la firma ha explicado que esta línea de cadena de montaje de "última generación" permitirá rebajar los tiempos de montaje de los componentes estructurales para camiones de transporte de mercancías y autobuses comerciales para el transporte de pasajeros de un "conocido fabricante final europeo".

"Airtificial cuenta con una amplia experiencia previa en el desarrollo de líneas para este tipo de vehículos industriales, lo que aporta un elevado nivel de especialización y conocimiento de proceso", ha afirmado la empresa, añadiendo que la mencionada línea incorpora un 'software' propio de integración que optimiza el procesamiento de datos y la toma de decisiones en tiempo real, mejorando los tiempos de ciclo, la robustez del proceso y los estándares de calidad, lo que asegura "0% de defectos".

La línea se instalará en Alemania y ha sido concebida para funcionar con un único operario en un tiempo de ciclo de 30 segundos. Ocupará una superficie de 55 metros cuadrados, integrando cuatro robots industriales, tres sistemas específicos de soldadura por proyección, tres pinzas magnéticas de agarre de componentes, seis cámaras de visión 3D, dos lectores automáticos de trazabilidad y dos sistemas especiales de dosificación de pastas semisólidas.

El proyecto tiene un plazo de fabricación de 27 semanas desde la emisión de la orden de compra y se entregará 35 semanas después.

CONTRATO CON PROVEEDOR CHINO

La segunda línea, adjudicada por un proveedor directo chino, consiste en la modernización y aumento de capacidad de las líneas de ensamblaje de un fabricante final en México.

La solución permitirá extender el ciclo de vida de las instalaciones industriales existentes, alineadas con criterios de economía circular, y dará soporte a la fabricación de sistemas de dirección asistida electrónicas.

La línea contará con seis operarios, un tiempo de ciclo de 26 segundos y una superficie de 250 metros cuadrados. Integrará procesos automáticos de prensado, engrasado, clipado, inspección, atornillado y tratamientos de plasma.

El plazo de fabricación será de 26 semanas, con una entrega prevista en 36 semanas desde la orden de compra.

El consejero delegado de la compañía, Guillermo Fernández de Peñaranda, ha destacado que estos proyectos demuestran que la empresa es capaz "de liderar tanto la implantación de nuevas líneas de automatización avanzada como la transformación de instalaciones industriales existentes, generando mejoras tangibles en eficiencia y sostenibilidad".

"Que empresas que suministran directamente a los grandes fabricantes globales nos elijan es un claro respaldo a nuestra tecnología y a nuestra fiabilidad operativa", ha concluido.