Alemania celebra que la UE permita una producción "limitada" de coches de combustión más allá de 2035

El canciller alemán, Friedrich Merz - Sebastian Christoph Gollnow/dpa

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha valorado positivamente que la Comisión Europea haya propuesto este martes retirar el veto total a la comercialización de vehículos de combustión a partir de 2035 y permitir, en su lugar, una producción "limitada" de este tipo de automóviles hasta alcanzar un 10% de las emisiones de CO2 permitidas en 2021.

"Es positivo que la Comisión esté abriendo la regulación en el sector de la automoción tras la clara señal del gobierno alemán. Una mayor apertura tecnológica y una mayor flexibilidad son los pasos adecuados para conciliar mejor los objetivos climáticos, las realidades del mercado, las empresas y el empleo", ha expresado en un comunicado.

De cara al futuro, Alemania ha explicado que tocará examinar "en detalle" las "extensas" propuestas de la Comisión y que espera que estas no generen "un aumento de la burocracia".

Asimismo, ha hecho referencia particular a la propuesta de reglamento sobre flotas de vehículos de empresa, ante la que ha expresado que el Gobierno alemán sigue "rechazando las nuevas cuotas legales para los tipos de vehículos en las flotas de vehículos de empresa".

"Esto no debe sobrecargar a las pymes alemanas, ni con cuotas ni con una burocracia excesiva. Lo que se necesita es innovación y flexibilidad, no prohibiciones. Solo así se podrá lograr una protección climática sostenible", ha argumentado.

LA PROPUESTA ATIENDE LAS EXIGENCIAS ALEMANAS

La propuesta de la Comisión Europea atiende a la relajación de las normas pedida por parte de la industria y por Alemania, pero desoye la llamada de España y Francia de mantener los objetivos pactados.

La oferta de Bruselas es un primer paso que debe ser aún negociado entre el Consejo y el Parlamento Europeo para ser adoptada en su forma definitiva y, según recalcan fuentes comunitarias, en todo caso ese margen deberá ser "compensado completamente" por los propios fabricantes con "créditos" obtenidos a partir del uso del llamado "acero verde" producido en la UE o de biocombustibles.

El Ejecutivo comunitario insiste en que se trata de una flexibilidad que no cuestiona el objetivo último de alcanzar la neutralidad climática a más tardar en 2050, por lo que los fabricantes deberán cumplir aún en 2035 un objetivo de reducción del 90% de las emisiones vinculadas a los vehículos de combustión.