Alemania detalla el plan para la compra de coches eléctricos, con 3.000 millones de euros hasta 2029

El Gobierno de Alemania ha dado a conocer este lunes las claves del nuevo programa de subvenciones para vehículos eléctricos o híbridos enchufables que sean adquiridos por clientes particulares a partir del pasado 1 de enero de 2026, y que cuenta con una dotación de 3.000 millones de euros hasta 2029.

Cualquier persona que haya matriculado o tenga pendiente de matricular un coche eléctrico, ciertos híbridos enchufables o coches eléctricos con extensores de autonomía a partir del 1 de enero de 2026, y cuyos ingresos estén por debajo de un determinado umbral, puede solicitar subvenciones de entre 1.500 y 6.000 euros, en función del vehículo, los ingresos y el tamaño de la familia.

Tanto la compra como el leasing de vehículos nuevos son elegibles para la financiación. Los fondos disponibles, que ascienden a un total de 3.000 millones de euros, son suficientes para aproximadamente 800.000 vehículos subvencionados entre 2026 y 2029.

El factor decisivo para la subvención es la fecha de matriculación inicial a partir del 1 de enero de 2026. Las solicitudes se pueden presentar con carácter retroactivo y se espera que el portal en línea para ello entre en funcionamiento en mayo de 2026.

"Con este programa de financiación, queremos contribuir al medio ambiente, a la industria automovilística europea y a los hogares que no podrían permitirse un coche eléctrico sin ayuda. Esto supone un fuerte impulso para la electromovilidad en Alemania y también para nuestra industria automovilística nacional, que ofrece una gama de coches eléctricos de alta calidad", ha afirmado el ministro de Medio Ambiente, Carsten Schneider.

AYUDAS SEGÚN PROPULSIÓN

Los hogares particulares pueden optar a subvenciones al comprar o alquilar un vehículo nuevo con propulsión puramente eléctrica, o ciertos vehículos híbridos enchufables, o vehículos con propulsión eléctrica y extensor de autonomía.

La subvención es independiente del precio. La ayuda básica es de 3.000 euros para vehículos eléctricos y de 1.500 euros para híbridos enchufables o extensores de autonomía. Para optar a estos dos últimos, deben emitir no más de 60 gramos de CO2 por kilómetro o tener una autonomía eléctrica de al menos 80 kilómetros.

Para el período que comienza el 1 de julio de 2027, se está considerando un cambio en la subvención para los híbridos enchufables de nueva matriculación. Este cambio se basará en las emisiones de CO2 durante la conducción en condiciones reales, con el fin de maximizar la contribución a la protección del clima e incentivar el uso más amplio posible de la propulsión eléctrica. Todos los vehículos subvencionados deben conservarse durante al menos 36 meses.

80.000 EUROS DE LÍMITE DE INGRESOS

El límite de ingresos es de 80.000 euros de renta familiar anual imponible. Las liquidaciones de impuestos de años anteriores sirven como comprobante. Esta cantidad corresponde aproximadamente a unos ingresos familiares netos mensuales de 4.800 euros para personas solteras y 5.400 euros para matrimonios. El límite de ingresos aumenta en 5.000 euros por hijo, hasta un máximo de 90.000 euros de renta familiar anual imponible.

Los hogares con una renta anual imponible máxima de 60.000 euros reciben un complemento de 1.000 euros a la subvención básica, y los hogares con una renta anual imponible máxima de 45.000 euros reciben 1.000 euro adicionales. El importe de la subvención también aumenta en 500 euros por hijo, hasta un máximo de 1.000 euros en total. Por lo tanto, según el tipo de vehículo, el tamaño de la familia y los ingresos, se pueden conceder subvenciones de entre 1.500 euro y 6.000 euros