Alemania reúne a la industria del vehículo comercial en una nueva edición de IAA Transportation

IAA Transportation - IAA TRANSPORTATION

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad alemana de Hannover acogerá desde el martes 15 al domingo 20 de septiembre una nueva edición de IAA Transportation, unas de las principales ferias internacionales del sector de los vehículos comerciales, en la que distintas firmas automovilísticos y compañías proveedoras de piezas se darán cita para presentar sus últimas soluciones innovadoras para esta industria.

El encuentro, de carácter bienal, servirá para poner de relieve las principales tendencias futuras del sector de vehículos comerciales y presentar novedades "revolucionarias" para todo el sector del transporte y la logística.

Los sistemas de propulsión alternativos, los vehículos conectados y autónomos, los vehículos definidos por software (SDV), las soluciones logísticas basadas en IA y la expansión de la infraestructura de carga y repostaje de hidrógeno serán algunos de los temas centrales que marcarán la cita.

"La industria de vehículos comerciales está experimentando una profunda transformación que exige un esfuerzo enorme por parte de fabricantes, proveedores, empresas de servicios de ingeniería y fabricantes de remolques y carrocerías. En IAA Transportation, nuestras empresas demostrarán una vez más cómo impulsan la transformación y asumen su responsabilidad a través de productos digitales y climáticamente neutros", ha destacado la presidenta de Asociación Alemana de la Industria del Automóvil (VDA) de Alemania, Hildegard Müller.

FUERTE PRESENCIA DE MARCAS AUTOMOVILÍSTICAS

El grupo de expositores con mayor representación son los proveedores de piezas para el sector de la automoción. Empresas como Aumovio, Bosch, Mahle, ZF o Daikin, entre otras, podrán durante estos días dar a conocer sus desarrollos y productos.

Bosch, por ejemplo, tendrá un papel relevante. La firma alemana presentará sus innovaciones para impulsar la transición hacia los vehículos comerciales definidos por software con una amplia cartera de tecnologías para sistemas de propulsión, gestión térmica, chasis, automatización, conectividad y servicios digitales.

Además, grandes compañías europeas como Renault Trucks o Mercedes-Benz han confirmado su presencia, con una participación destacada en ambos casos. A estas se suman otros fabricantes de camiones como BYD, Daimler Truck, Dongfeng, Ford, Kia, Scania o Volvo Trucks, que también aprovecharán la ocasión para exhibir sus productos.

Renault Trucks, por ejemplo, presentará sus últimas innovaciones eléctricas y diésel para reparto y distribución urbana, construcción y transporte de larga distancia. El fabricante destacará la evolución de su gama eléctrica, entre los que se incluyen el Renault Trucks T High modelo 2027, equipado con el nuevo motor DE13 R, así como el Renault Trucks E-Tech T 780, diseñado para operaciones de larga distancia.

De su lado, Kia ha desvelado recientemente su furgoneta PV7, ek segundo modelo de la gama Platform Beyond Vehicle (PBV) totalmente eléctrica de la marca, que se presentará en primicia en Hannover. EL vehículo ofrece más espacio y capacidad que el PV5 y da respuesta a las cambiantes necesidades de los clientes empresariales en un espectro más amplio de casos de uso comerciales y de estilo de vida.

STELLANTIS Y RENAULT, CON GRANDES APORTACIONES A LA MOVILIDAD URBANA

Stellantis Pro One, la división de vehículos comerciales del grupo automovilístico franco-italiano, también tendrá un papel protagonista en la feria, con la presentación de su visión del futuro de la movilidad comercial mediante innovaciones estratégicas.

Entre estas se incluye Box-on-Wheels, un nuevo concepto autónomo que marca la evolución de la compañía hacia soluciones logísticas para la movilidad urbana, junto con las Smart Compact Van y su completa oferta CustomFit para toda la gama de vehículos comerciales.

Uno de los actores destacados del grupo será Citroën, que presentará en primicia mundial el Berlingo Van First, una nueva versión más moderna, accesible e ingeniosa, diseñada en función de los usos reales de los profesionales.

La marca presentará también un Jumper L3 de doble cabina equipado con una caja basculante de tres lados. Su peso, inferior en unos 120 kg al de una caja equivalente de acero, permite conservar una mayor capacidad de carga para los profesionales.

Mientras, Renault dará a conocer las ventajas del nuevo Renault Trafic Van E-Tech eléctrico, además de las últimas novedades en materia de servicios y transformaciones.

Por otro lado, Tesla aprovechará la feria para presentar Semi, su camión eléctrico, cuya comercialización anunció recientemente en Europa. El Semi tiene una autonomía estimada de unos 800 kilómetros con una sola carga.

Entre las marcas chinas cabe destacar la presencia de Maxus, que mostrará toda su gama de modelos actualizada para 2027. La cartera de productos revisada ofrece a los operadores de flotas soluciones de transporte a medida con mayor funcionalidad, equipamiento moderno y un coste total de propiedad (TCO) optimizado.

Finalmente, la japonesa Hankook presentará una gama de innovaciones en neumáticos para vehículos comerciales. Además de su catálogo actual para camiones, remolques y autobuses, la compañía presentará nuevas soluciones de neumáticos para remolques y para uso invernal.