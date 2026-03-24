Alquilar un coche en Semana Santa será algo más barato que en 2025, pero más caro que en temporada baja

Alquilar un coche en Semana Santa será algo más barato que en 2025, aunque más caro que en temporada - CHECK24

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio medio del alquiler de coches durante la Semana Santa de 2026 se situará en torno a los 50 euros al día, lo que supone un ligero descenso respecto a los 52 euros diarios registrados en el mismo periodo del año anterior, según el estudio realizado por el comparador Check24.

Pese a esta moderación interanual, el coste continúa siendo significativamente superior al de la temporada baja. En concreto, alquilar un vehículo en estas fechas festivas resulta más de un 50% más caro que hacerlo en una semana ordinaria de marzo, cuando el precio medio se ha situado en torno a los 33 euros al día.

EL NORTE PENINSULAR CONCENTRA LOS PRECIOS MÁS ALTOS

El lugar de recogida del vehículo es uno de los factores que más influyen en el precio final del alquiler. En este sentido, los aeropuertos del norte peninsular figuran entre los más caros para alquilar un coche durante la Semana Santa.

Así, A Coruña lidera el ranking con un coste medio de 63,80 euros diarios, seguida por Santiago-Rosalía de Castro, con 61,65 euros, y Asturias, con 59,85 euros al día. También se sitúa entre los más elevados el aeropuerto de Madrid-Barajas, con un precio medio de 59,34 euros diarios.

En el extremo opuesto, los aeropuertos insulares registran los precios más bajos. Gran Canaria presenta el coste medio más reducido, con 24,13 euros al día, seguida de Menorca, con 25,17 euros, y Fuerteventura, con 25,68 euros diarios.

Estas diferencias evidencian, según Check 24, que alquilar un coche en el aeropuerto más caro puede llegar a costar más del doble que hacerlo en el más económico, lo que pone de manifiesto el impacto de la localización en el precio del servicio.

EL DOMINGO DE PASCUA, EL DÍA MÁS CARO

Por otra parte, el análisis señala que el Domingo de Pascua (5 de marzo) será la jornada más costosa para alquilar un vehículo durante la Semana Santa, con un precio medio que alcanza los 70 euros al día en España.

En cuanto a los hábitos de los usuarios, la duración media de los alquileres durante este periodo vacacional se sitúa en cinco días, mientras que los coches pequeños y medianos continúan siendo los modelos más demandados por su equilibrio entre espacio, comodidad y precio para desplazamientos turísticos.