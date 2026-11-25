Amazon Autos - AMAZON

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Amazon Autos, la plataforma de venta de automóviles de Amazon, tendrá Reino Unido como primer destino internacional en el que se ofrecerán sus servicios fuera de Estados Unidos, su mercado de origen, con varios modelos de Hyundai como los primeros de su catálogo para los clientes británicos.

La plataforma Amazon Autos se lanzó en Estados Unidos en diciembre de 2024 y ha crecido de 48 ciudades a más de 150, vendiendo vehículos de 35 marcas. "Aprovechando nuestra experiencia en EE.UU., lanzamos Amazon Autos en el Reino Unido, diseñado para adaptarse a la forma en que los clientes británicos investigan, comparan y compran coches", ha explicado la compañía.

Hyundai ofrecerá una amplia gama de vehículos desde el primer día. La selección incluirá vehículos eléctricos, híbridos y de gasolina, como los modelos Ioniq 3 e Ioniq 5, junto con los populares i20 y Kona.

De aquí al lanzamiento a principios de 2027, Amazon prevé anunciar marcas adicionales y socios distribuidores. Esto significará facilitar a los clientes la consulta del inventario real, la visualización de precios transparentes, la reserva del coche y la comunicación con el concesionario para finalizar la compra.

"Comprar un coche es una de las mayores compras que hace la gente, y creemos que debería ser tan sencillo y transparente como comprar cualquier otra cosa en Amazon", ha apuntado el director de Amazon Autos International, Matt Nuffort.