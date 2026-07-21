Archivo - Anesdor reclama incluir los ciclomotores eléctricos en el Plan Auto+ y elevar el límite de las motos - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Empresas del Sector de las Dos Ruedas (Anesdor) ha valorado positivamente la aprobación por parte del Consejo de Ministros de las bases reguladoras del Programa Auto+, aunque ha reclamado al Gobierno la inclusión de los ciclomotores eléctricos en el plan de ayudas y una revisión de los límites de precio y de las cuantías destinadas a las motocicletas.

La patronal ha destacado que el nuevo programa, dotado con 400 millones de euros y llamado a sustituir al Plan Moves III, permitirá conceder ayudas de hasta 1.100 euros para la compra de motocicletas y triciclos eléctricos y de hasta 1.500 euros para microcoches eléctricos. No obstante, ha recordado que será necesaria la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que los interesados puedan solicitar las subvenciones.

Las ayudas tendrán carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026 y podrán solicitarse también para operaciones de leasing y, en el caso de autónomos y empresas, mediante renting. Asimismo, cada particular podrá acceder a la subvención para un único vehículo, mientras que las empresas podrán beneficiarse de ayudas para un máximo de diez unidades.

El programa establece un precio máximo de 10.000 euros, antes de impuestos y descuentos, para que las motocicletas y triciclos eléctricos puedan acogerse a las ayudas, mientras que los microcoches no tendrán un límite específico de precio.

El cálculo de las subvenciones se realizará mediante el criterio denominado 'EEE' (Eléctrico, Económico y Europeo), que tiene en cuenta la tecnología del vehículo, su precio y el origen europeo de su fabricación y de la batería.

Además, las ayudas serán compatibles con la deducción del 15% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con una base máxima de deducción de 20.000 euros, aunque la asociación recuerda que el importe de la subvención tributará posteriormente como ganancia patrimonial.

PIDE MÁS APOYO AL SECTOR DE LAS DOS RUEDAS

Pese a valorar favorablemente la aprobación del programa, Anesdor considera que las medidas "no se adaptan bien a la realidad del mercado" de las motocicletas y los vehículos ligeros eléctricos.

En este sentido, el secretario general de la asociación, José María Riaño, ha reclamado la incorporación de los ciclomotores eléctricos al programa, así como una revisión de las ayudas destinadas a las motocicletas y la eliminación del límite máximo de precio, al considerar que penaliza el acceso a modelos de mayores prestaciones y con mejores niveles de seguridad y eficiencia.

Asimismo, ha defendido un incremento de las subvenciones destinadas a los microcoches para equipararlas, de forma proporcional, a las concedidas para los turismos eléctricos de características similares.

Anesdor ha recordado que el mercado de motocicletas, triciclos y cuadriciclos eléctricos matriculó 5.807 unidades durante el primer semestre de 2026, lo que supone un incremento del 7,5% respecto al mismo periodo del año anterior. No obstante, ha señalado que este crecimiento continúa situándose por debajo del registrado por el conjunto del mercado de vehículos electrificados, que avanzó un 24,3% en ese periodo.