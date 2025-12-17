Anfac apoya la propuesta de la CE para cumplir los objetivos de C02 y permitir la viabilidad del sector

Archivo - El presidente de ANFAC, Josep María Recasens. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Anfac ha valorado positivamente la propuesta la propuesta de la Comisión Europea en su Paquete Automovilístico, presentada ayer en Bruselas, en la que desde Europa se firmó una producción "limitada" dde los vehículos de combustión para más allá de 2035 hasta alcanzar un 10% de las emisiones de CO2 permitidas en 2021.

Para la patronal de fabricantes española esta medica permite "compaginar de modo más eficaz la necesidad de reducción de emisiones de CO2 con el mantenimiento de la competitividad y el empleo en Europa, al tiempo que reafirma la ambición climática del sector y del continente".

Además, Anfac remarca que, tal y como se había alertado desde el propio sector, "la Unión Europea no se había dotado de las herramientas ni de las políticas necesarias para hacer posible los objetivos fijados en 2021". Por ello, ante la creciente "complejidad comercial internacional --principalmente por la llegada de marcas chinas a Europa-- y una política basada en multas por no llegar a los objetivos, "se corría el riesgo de acabar penalizando el empleo y la competitividad europea".

Por otro lado, desde Anfac consideran un paso positivo que el paquete de medidas presentado por la Comisión Europea vaya más allá de las medidas relativas al cumplimiento de emisiones de CO2, al incluir aspectos importantes de simplificación regulatoria o nuevas normas en las flotas públicas.

LA ELECTRIFICACIÓN SERÁ LA ENERGÍA DOMINANTE

Pese a esta situación parezca un paso atrás en la electrificación del parque europeo, Anfac manifiesta que su posición es "clara" y "la electrificación seguirá siendo la tecnología dominante", pero al mismo tiempo se otorga más relevancia a "la neutralidad tecnológica y se proponen flexibilidades solicitadas por la industria y por numerosos países europeos".

Anfac recalca que cumplir los objetivos europeos y nacionales exige acompañar la regulación con incentivos reales a la demanda, una fiscalidad adecuada, un despliegue ágil de la infraestructura de recarga y mecanismos de flexibilidad para los fabricantes.

En el caso de España, la patronal defiende que la hoja de ruta nacional está marcada en el nuevo 'Plan Auto 2030', planteada para seguir los requisitos europeos y elevar la electrificación del parque nacional que se encuentra actualmente en un 18% de las ventas totales de 2025.

"Los cambios que introduzca ahora la regulación europea pueden ayudar a cumplir los objetivos de Plan, al tiempo que los ratifican como necesarios", expone la patronal. Igualmente consideran que España debe mantener esa "urgencia de acción", y piden que el nuevo plan se convoque "ya en el primer trimestre del año".

"Europa y España seguirán liderando en ambición la descarbonización de la movilidad y del transporte por carretera en el mundo. Es evidente que quedarán temas a concretar y debatir, pero el escenario de unir sostenibilidad con competitividad está ahora más cercano", concluye en un comunicado la patronal de fabricantes.