Anfac esperará a mediados de junio para elegir a su próximo presidente tras la salida de Recasens

Archivo - Josep María Recasens, nombrado CEO de Indra - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) explorará en su junta general, que se celebrará el próximo 19 de junio, quien será su próximo presidente tras la salida de Josep María Recasens con motivo de su nombramiento con consejero delegado de Indra a partir del 17 de junio en sustitución de José Vicente de los Mozos, según han explicado fuentes de la patronal a Europa Press.

De esta forma, la patronal abordará el futuro sustituto de Recasens en un contexto marcado en rojo para la automoción española en el que se esperan hasta 16 nuevos modelos en los próximos años bajo producción en suelo español, así como rediseños de ediciones actuales y la transformación del sector hacia la electromovilidad.

Normalmente el presidente de la asociación también ocupa un cargo de responsabilidad en alguna de las firmas automovilísticas que tienen actividad de producción en España, como era el caso de Recasens (director general de Grupo Renault Iberia y consejero delegado de Ampere, la división de vehículos eléctricos y software del Grupo Renault) o Wayne Griffiths, exconsejero delegado de Seat y Cupra.

En España, las empresas que producen vehículos en España son: el grupo Stellantis --bajo las líneas comerciales de Peugeot, Citroën, Opel, Fiat y Lancia--, Renault, Seat/Cupra, Volkswagen y Ford.

El mandato de Recasens tenía fecha de expiración de dos años, tal y como explicó Anfac cuando fue designado el catalán en verano en 2024. Ha liderado la creación de los Planes Moves III y del 'Plan Auto 2030' para impulsar la transformación del sector hacia una movilidad más sostenible y digitalizada.

Ahora el catalán llega en un momento crucial para la multinacional Indra, en el que tendrá que afrontar el reto de convertirse en 'campeón' de la industria de defensa española, al tiempo que gestiona la situación de la posible reactivación de la fusión con la compañía familiar de los hermanos Ángel y Javier Escribano, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).