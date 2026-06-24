Antolin alcanza un acuerdo con la banca española para refinanciar su deuda

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MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía burgalesa especializada en soluciones tecnológicas para el interior de vehículos, Antolin, ha alcanzado un acuerdo con Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell y Bankinter para refinanciar su deuda mediante la ampliación de los vencimientos de la misma y la incorporación de una línea de financiación de capital circulante.

Con este acuerdo, la compañía espera conseguir flexibilidad para ejecutar sus planes estratégicos y aprovechar las oportunidades del mercado en un "sector marcadamente cíclico".

VENCIMIENTOS HASTA 2030 Y NUEVA FINANCIACIÓN DE CIRCULANTE

La transacción contempla la extensión de los vencimientos de la deuda financiera hasta 2030 o más adelante, además de la puesta en marcha de una línea de financiación de circulante a largo plazo de hasta 220 millones de euros destinada a impulsar el desarrollo del negocio y reforzar la capacidad operativa de la compañía.

La operación se articulará mediante un plan de reestructuración al amparo de la normativa española, un mecanismo que, según la empresa, garantiza la igualdad de trato entre los acreedores y aporta seguridad jurídica al proceso.

Antolin mantiene además conversaciones avanzadas con otros acreedores financieros con el objetivo de que se sumen al acuerdo en las próximas semanas. Del mismo modo, ha invitado a determinados acreedores, incluidos los tenedores de bonos con vencimiento en 2028 y 2030, a adherirse a la operación.

Como parte de la propuesta, los acreedores financieros dispondrán de una opción por defecto consistente en extender el vencimiento de su deuda hasta 2035, con un tipo de interés del 6,97%.

Adicionalmente, las entidades financieras que aporten líneas de financiación de circulante hasta 2032 podrán refinanciarlas mediante un instrumento con el mismo importe nominal, vencimiento en 2032 y un interés inferior al actual. Por su parte, los bonistas podrán canjear sus títulos por un nuevo instrumento equivalente al 67,5% de su valor nominal original, con vencimiento en 2030 y un interés del 8,28%, que aumentará en dos puntos porcentuales anuales a partir de junio de 2027.

La compañía ha subrayado que la operación no tendrá impacto sobre el desarrollo de su actividad ordinaria, que continuará con normalidad en todas las regiones en las que opera.

UNA BASE "MÁS SOLIDA" PARA LA COMPAÑÍA

"Esta operación nos permite mirar al futuro con mayor confianza y seguir desarrollando nuestro proyecto empresarial global, innovador y sostenible a largo plazo", ha señalado la presidenta ejecutiva de Antolin, Emma Antolín. "Aún queda trabajo por delante, pero dota a la compañía de una base más sólida, más competitiva y mejor preparada para afrontar el próximo ciclo de crecimiento de la industria, con el histórico compromiso de la familia Antolín", ha agregado.

Por su parte la consejera delegada de Antolin, Cristina Blanco ha manifestado: "el acuerdo nos proporcionará la flexibilidad financiera necesaria para ejecutar nuestra estrategia, fortalecer la capacidad operativa y aprovechar las valiosas oportunidades que tenemos por delante".