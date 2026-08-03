Arval finaliza la adquisición de la compañía de renting Athlon

Arval - ARVAL

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Arval, la empresa de renting de coches del grupo BNP Paribas, ha finalizado la adquisición de Athlon, la empresa de flotas y renting de vehículos anteriormente filial del grupo Mercedes-Benz, conforme al calendario anunciado.

Tras la obtención de todas las autorizaciones regulatorias necesarias, esta operación eleva la flota conjunta hasta los 2,3 millones de vehículos y da lugar a un nuevo coliderazgo europeo en el sector del renting de vehículos.

Este nuevo hito reúne la experiencia y el conocimiento de dos reconocidos expertos en movilidad para ofrecer a los clientes de toda Europa un servicio reforzado, mayores capacidades y soluciones de movilidad cada vez más innovadoras y sostenibles.

"Esta adquisición marca una etapa mayor en la historia de Arval. Estoy particularmente feliz de dar la bienvenida a los colaboradores y colaboradoras de Athlon dentro del grupo Arval. Juntos, reunimos lo mejor de nuestras dos organizaciones para ofrecer a nuestros clientes más expertise, proximidad e innovación, preservando al mismo tiempo la calidad de servicio", ha afirmado el director general de Arval, Alain van Groenendael.

Mercedes compró Athlon en 2016 al prestamista holandés Rabobank por 1.100 millones de euros. Su intención era integrar la empresa en su propia gestión de flotas.

Arval y Athlon reforzarían su negocio en mercados como Países Bajos, Francia y Alemania donde ambas operan, mientras se beneficiarían de nuevas oportunidades en el Reino Unido, España, Italia, Portugal, Bélgica, Luxemburgo y Polonia donde Arval tiene una fuerte presencia.