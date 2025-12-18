Arval y Mercedes-Benz inician negociaciones exclusivas para la adquisición de Athlon - ARVAL

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Arval, la empresa de renting de coches del grupo BNP Paribas, ha anunciado que estudia con Mercedes-Benz Group la adquisición del 100% de Athlon, la empresa de flotas y renting de vehículos perteneciente al grupo alemán, que cuenta con una flota multimarca de más de 400.000 vehículos, de los cuales 56.000 están bajo gestión de flota en 10 países europeos.

La transacción contemplada está inmersa en un proceso de información y consulta con los órganos de representación de los empleados de ambas entidades. Se espera que la transacción se complete durante 2026, después de recibir la aprobación necesaria de las autoridades competentes.

Esta unión permitiría que Arval, junto con Athlon, alcanzasen una flota combinada cercana a 2,3 millones de vehículos, creando el colíder europeo en renting de vehículos de servicio completo. Actualmente, Arval cuenta en Europa con una flota de 1,9 millones de vehículos y un crecimiento anual promedio de más de 100.000 unidades en los últimos tres años, según datos de la compañía.

Igualmente, Arval y Athlon reforzarían su negocio en mercados como Países Bajos, Francia y Alemania donde ambas operan, mientras se beneficiarían de nuevas oportunidades en el Reino Unido, España, Italia, Portugal, Bélgica, Luxemburgo y Polonia donde Arval tiene una fuerte presencia.

"Estamos emocionados con la oportunidad de combinar nuestras fortalezas para ofrecer a los clientes de Athlon un acceso más amplio a nuestros servicios y experiencia en toda Europa, mejorado por la presencia geográfica de Arval nuestras plataformas digitales avanzadas y nuestras capacidades de compra conjunta, todo lo cual contribuye a soluciones de movilidad más innovadoras, eficientes y competitivas", ha expresado el consejero delegado de Arval, Alain van Groenendael.

"Estoy convencido de que esta es una oportunidad para que ambos equipos se inspiren mutuamente para llevar el viaje del cliente al siguiente nivel. Nuestra gente demuestra su compromiso con los clientes todos los días, y seguirían brindándoles el mismo alto nivel de servicio y apoyo durante la transición esperada y más allá", ha agregado el consejero delegado de Athlon, Christian Schüler.