Aston Martin cae un 10% en Bolsa tras recortar sus previsiones de entregas en 2025 por los aranceles

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de Aston Martin han caído un 10,09% este lunes, hasta 73,10 libras esterlinas (84,12 euros) tras revisar a la baja sus previsiones de volúmenes de ventas al por mayor al cierre del año 2025, que estima que serán inferiores a los del ejercicio previo, como consecuencia de "los mayores desafíos en el entorno macroeconómico global", incluyendo el impacto continuo de los aranceles de Estados Unidos.

Al mismo tiempo la compañía ha explicado este lunes que las entregas cayeron un 12,8% interanual en el tercer trimestre del año, hasta las 1.430 unidades mayoristas. Este déficit se debió a una demanda menor de lo previsto, tanto en Norteamérica, con el continuo impacto arancelario, como en Asia-Pacífico.

Además, Aston Martin espera que el resultado neto de explotación (Ebit) se encuentre en el rango inferior de sus estimaciones, por debajo de 110 millones de libras esterlinas (126 millones de euros), y ya no espera una generación de flujo de caja libre positiva en el segundo semestre de 2025.

No obstante, la dirección de la firma británica ha iniciado una revisión inmediata de los costes futuros y los gastos de capital y espera que la generación de flujo de caja libre mejore secuencialmente en el cuarto trimestre de 2025.

El entorno macroeconómico global que enfrenta la industria sigue siendo complejo. Esto incluye incertidumbres sobre el impacto económico de los aranceles estadounidenses y cambios en los impuestos a los autos de ultra lujo de China y la mayor posibilidad de presiones en la cadena de suministro, en particular tras el reciente incidente cibernético en un importante fabricante de automóviles del Reino Unido", ha explicado Aston Martin.

La compañía ve limitada su capacidad para realizar previsiones precisas para el cierre de este ejercicio económico y, potencialmente, trimestralmente a partir de 2026 en adelante, debido a la introducción de un mecanismo de cuota arancelaria estadounidense, que añade "un grado adicional de complejidad".