Audi colaborará con SAIC para crear un Centro de Innovación y Tecnología exclusivo en Shangai

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MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Audi y SAIC han firmado un acuerdo de cooperación estratégica para profundizar su alianza que se centra en toda la cadena de valor de los futuros modelos de Audi, incluyendo I+D, con un Centro de Innovación y Tecnología de Audi específico que se establecerá en Shanghái.

El eje central del acuerdo es el nuevo Centro de Innovación y Tecnología de Audi en Shanghái. Este hub, dirigido por Audi AG, se centrará en el desarrollo de tecnologías de electrificación inteligentes específicas para China y en el desarrollo integral a lo largo de toda la cadena de valor de vehículos conectados inteligentes.

Aprovechando este nuevo centro de I+D, Audi pretende acelerar su consolidación para convertirse en una marca líder en vehículos conectados inteligentes de alta gama en China, ofreciendo tecnología avanzada. Entre las principales novedades estarán los habitáculos inteligentes inmersivos con inteligencia artificial y los sistemas avanzados de asistencia al conductor diseñados específicamente para los usuarios premium de China.

Los socios lanzarán conjuntamente cuatro nuevos modelos Audi basados en la Plataforma Digitalizada Avanzada (ADP: Advanced Digitized Platform) de última generación, una arquitectura diseñada para los vehículos conectados inteligentes del futuro. Esta nueva gama ampliará y complementará la oferta actual de Audi.

"La ambición de Audi es seguir siendo un actor importante en China en la era de los vehículos conectados e inteligentes. Nuestra colaboración con SAIC ha sido fundamental, ya que nos ha permitido conectar con nuevos grupos de clientes y ampliar nuestra oferta de productos para satisfacer sus necesidades en constante evolución", ha afirmado el consejero delegado de Audi, Gernot Döllner.

Por su parte, el presidente de SAIC Motor, Jia Jianxu, ha asegurado que "los logros alcanzados en los últimos dos años junto a Audi demuestran de forma contundente la solidez de su alianza. "Ahora, estamos encantados de seguir avanzando juntos, aprovechando esta base para acelerar conjuntamente la innovación y el liderazgo en el mercado de los vehículos eléctricos de alta gama", ha añadido.